Спектакль «Песни и письма мужчин среднего возраста» Квартет И + Моральный кодекс

Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
«Песни и письма мужчин среднего возраста» Квартет И + Моральный кодекс
Билеты от 3500₽
16+
О спектакле

«Квартет И» и группа «Моральный кодекс» в Кремлевском Дворце

В Государственном Кремлевском Дворце выступят актеры «Квартета И» совместно с группой «Моральный кодекс» под руководством Заслуженного артиста РФ Сергея Мазаева. В программе — остроумные диалоги и песни, которые создают атмосферу для глубоких размышлений о жизни.

«Письма и песни мужчин среднего возраста» — это уникальный театрально-музыкальный проект, где на одной сцене объединяются актеры «Квартета И» и группа «Моральный кодекс». Вокруг фронтмена Сергея Мазаева образовался коллектив, песни которого остаются эталоном вкуса и музыкального мастерства на протяжении трех десятилетий.

Вдохновение и содержание

Спектакль продолжает стилистику, которую зрители полюбили в «Разговорах мужчин среднего возраста» и фильме «О чем говорят мужчины». Здесь вся структура построена на остроумных диалогах и искрометных шутках, наполненных глубокими размышлениями о важных аспектах жизни.

Герои и темы

Александр, Камиль, Леонид и Ростислав создают образ мужчины, который много повидал и многому научился, но всё еще может посмеяться — в первую очередь над собой. В спектакле главные действия разворачиваются в их монологах и диалогах. Объединяющей силой становятся песни, которые играют важную роль в создании атмосферы, где ключевые мысли появляются легко и незаметно.

Вопросы к зрителям

Как наладить контакт с родителями, которые придерживаются своих правил? Где искать ответы на важные вопросы — в себе или вне? И что остается от человека, когда время забирает всё? Эти и многие другие темы становятся предметом обсуждения героев со зрителями под музыкальный фон группы «Моральный кодекс», чьи хиты звучат на протяжении нескольких поколений.

Не пропустите

Уникальная возможность увидеть «Квартет И» и «Моральный кодекс» на одной сцене — это событие, которое нельзя упустить. Слово и нота, исповедь и энергия, письма, которые так и не были отправлены, и песни, которые мы знаем наизусть. Присоединяйтесь к этому разговору!

В ролях
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Леонид Барац
Александр Демидов
Сентябрь
22 сентября вторник
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 3500 ₽

