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Секс в большом городе по-русски
Билеты от 500₽
Киноафиша Секс в большом городе по-русски

Спектакль Секс в большом городе по-русски

Постановка
Театр на Мельникова 18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Вечеринка откровений — девичник мечты

Добро пожаловать на девичник с Кариной и её лучшими подругами Полиной и Ритой! Этот вечер станет не просто праздником дня рождения, а настоящей поворотной точкой для каждой из героинь. Стилизованная под атмосферу «Секса в большом городе», вечеринка подарит вам смех, слёзы, песни и глубокие размышления о любви и жизни.

Дружба, любовь и мечты

Женская дружба — сложная и противоречивая, но именно она помогает справляться с трудностями и делиться самыми сокровенными мечтами. Вместе с героинями поднимем бокалы за любовь и будущее, полное счастья и гармонии.

Музыкальная история вдохновения

Этот вечер вдохновит вас верить в лучшее, смеяться, плакать и находить выход из любых ситуаций. Давайте вместе выпьем за дружбу, любовь и яркие перспективы, которые ждут впереди. Всё будет замечательно!

Режиссер
Анна Микульская
В ролях
Анна Микульская
Алексей Байков
Наталия Колоскова
Олеся Финагина
Александра Крючкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 500 ₽
8 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 500 ₽
15 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 500 ₽
24 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 500 ₽
9 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 500 ₽
9 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 500 ₽
4 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 500 ₽
11 января
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
20:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

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26 сентября в 19:30 Конгресс-центр на Вернадского
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28 июля в 22:00 Пространство Camera
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