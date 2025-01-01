Меню
Билокси Блюз
Постановка
Театр на Басманной 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль «Билокси Блюз» в Театре на Басманной

«Билокси Блюз» - это яркий спектакль, который передает напряжение и юмор военных будней, а также озабоченность юности и стремление к независимости. В этой пьесе мастерски сочетаются комедийные элементы с глубокой эмоциональной составляющей.

Комедия о взрослении

Спектакль представляет собой искренние размышления о взрослении и поисках своего места в мире. Он подан в искрометной форме Stand Up, что делает его особенно актуальным для молодежной аудитории. Это трогательная и жизненная комедия о становлении характера молодых людей в суровой реальности военного лагеря.

Смешные и серьезные моменты

Вместо развлекательных мероприятий зрителей ожидает муштра и солдатские нравы. Однако по мере того, как герои спектакля учатся дисциплине, с ними постоянно происходят разнообразные комические ситуации, которые вызывают улыбку и заставляют задуматься о серьезных вопросах жизни.

Смотрите и наслаждайтесь

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение, которое оставляет зрителя с глубокими размышлениями и светлой энергией. «Билокси Блюз» - это спектакль, который стоит увидеть.

Декабрь
Февраль
Март
11 декабря четверг
19:00
Театр на Басманной. Малая сцена Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
от 1500 ₽
26 февраля четверг
19:00
Театр на Басманной. Малая сцена Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
от 1500 ₽
19 марта четверг
19:00
Театр на Басманной. Малая сцена Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
от 1500 ₽

