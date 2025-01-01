Меню
Гамлет
Билеты от 500₽
Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Новая интерпретация классики: «Гамлет» в Театре «У Никитских ворот»

В Театре «У Никитских ворот» готовится премьерный спектакль, основанный на бессмертном произведении Шекспира. На этот раз основное внимание уделяется таким актуальным темам, как право на насилие и месть, а также личный суд ради достижения высшей справедливости. Это выступление привлечет зрителей, интересующихся моральными принципами и правосудием.

Грандиозное зрелище

С видимым риском, но с огромной ответственностью, Театр представляет новое прочтение «Гамлета», которое отличается от громких постановок прошлого. Режиссер Марк Розовский сочетает в своем творчестве глубокий анализ с поэтичной и даже гротескной подачей. Его интерпретация поражает оригинальностью и проработанностью, позволяя глубже понять шекспировское миросознание.

Актерский мастер-класс

В версии Розовского Гамлет представляется не только как принц, но и как актер, который управляет своей судьбой на сцене. Несмотря на отсутствие знаний о системе Станиславского, он интуитивно понимает законы настоящей игры и хочет разоблачить ложь. Его монологи становятся моментами личного обсуждения с собственным «я», когда он балансирует на краю пропасти, предложенной судьбой.

Актуальность классики

Главная тема постановки — исследование права на насилие и месть, а также необходимость личного суда для достижения справедливости. Ни в коем случае не стоит искусственно актуализировать «Гамлета», поскольку он сам по себе обладает глубокой актуальностью. Однако возможность заново осмыслить классику, трактуя темы греха и ответственности, требует особого внимания, особенно в нынешнее время.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку, которая наверняка оставит неизгладимый след в сердцах зрителей.

Февраль
11 февраля среда
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 500 ₽

Фотографии

Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет

