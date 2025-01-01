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Сказка о царе Салтане
Билеты от 500₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Сказка о царе Салтане»— театральное путешествие в мир Пушкина

В декабре 2023 года зрителей ожидает уникальное театральное путешествие в атмосферу настоящей старинной сказки! Театр приступает к созданию спектакля «Сказка о царе Салтане» по мотивам одного из самых известных произведений Александра Сергеевича Пушкина, приуроченного к 225-летию со дня рождения великого поэта.

Магия снежной зимы
Спектакль обещает вернуть зрителей в мир волшебства и сказочного ожидания. Снег, метель, сквозь шум ветра слышится звон колокольчиков... Арина Родионовна, убаюкивая маленького Пушкина, рассказывает ему об удивительных персонажах Лукоморья и сказочных событиях, которые вскоре оживут на сцене.

Сказочные образы и волшебные декорации
Как в самой сказке, так и в театре, образы появляются один за другим, а на сцене, сквозь снежную завесу, появляется царский возок, загорается свет, и звучит музыка. Мы вновь услышим знакомую всем с детства строку: «Три девицы под окном, пряли поздно вечерком...» Вся эта магия будет передана благодаря уникальным декорациям и специальным театральным эффектам.

Режиссерский замысел Андрея Бадулина
Режиссер спектакля, Андрей Бадулин, делится своим замыслом: «В детстве у меня был кукольный театр — небольшая коробка с театральным порталом, где я разыгрывал спектакли с крошечными картонными артистами. Для меня это было настоящим волшебством. Вместе с художником Марией Вольской мы решили вернуть такую сказку на сцену. Построим старинный театр с его механизмами и декорациями в стиле театра Гонзаго, с мерцающими фонарями, суфлерской будкой, напоминающей морскую раковину, водопадами из серебряной фольги, а также с Змеем-Горынычем из папье-маше. Сделаем спектакль на старый манер, чтобы создать волшебство сегодняшнего дня, где сказка является непреходящей истиной, а добро и любовь всегда побеждают.»

Не пропустите!
«Сказка о царе Салтане» на сцене обещает стать настоящим праздником для всех любителей классической литературы и театра, даря зрителям незабываемые впечатления от настоящего волшебства и праздничной атмосферы.

Режиссер
Андрей Бадулин
В ролях
Роман Богданов
Илья Баранов
Максим Чиков
Екатерина Шарыкина
Алена Губанова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 января
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
11:00 от 500 ₽

Фотографии

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