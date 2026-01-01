Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Александр Галочкин
Александр Галочкин
Александр Галочкин
В каком театре играет
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
Театр им. Вахтангова
Симоновская сцена театра Вахтангова
Популярные фильмы
0.0
Мадемуазель Нитуш
(2016)
Билеты
Фильмография Александр Галочкин
Мадемуазель Нитуш
спектакль
2016, Россия
Билеты
Другие проекты Александр Галочкин
16+
Платонов. Рассказы
Билеты
16+
Очарованный странник
Билеты
16+
Нахлебник
Билеты
