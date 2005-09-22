ER 1994 - 2009 season 12

ER 16+
Original title: ER
Title Сезон 12
Season premiere 22 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Скорая помощь» Ковач и Эбби стали главными героями и наладили отношения. Внезапно выясняется, что Эбби ждет ребенка, что является полной неожиданностью даже для нее самой. В отделении появляется новая медсестра, из-за которой среди персонала начинаются конфликты. Уивер успешно проводит операцию и понимает, что больше не испытывает необходимости в трости. Пратт едет в Африку, где вместе с Картером осуществляет гуманитарную миссию. Появляется человек, связанный с прошлым Сэм, из-за которого жизням Эбби и Ковача угрожает опасность. Из-за боевых действий в Ираке политика становится лейтмотивом сезона.

8.0
7.9 IMDb

"ER" season 12 list of episodes.

Cañon City
Season 12 Episode 1
22 September 2005
Nobody's Baby
Season 12 Episode 2
29 September 2005
Man with No Name
Season 12 Episode 3
6 October 2005
Blame It on the Rain
Season 12 Episode 4
13 October 2005
Wake Up
Season 12 Episode 5
20 October 2005
Dream House
Season 12 Episode 6
3 November 2005
The Human Shield
Season 12 Episode 7
10 November 2005
Two Ships
Season 12 Episode 8
17 November 2005
I Do
Season 12 Episode 9
1 December 2005
All About Christmas Eve
Season 12 Episode 10
8 December 2005
If Not Now
Season 12 Episode 11
5 January 2006
Split Decisions
Season 12 Episode 12
12 January 2006
Body and Soul
Season 12 Episode 13
2 February 2006
Quintessence of Dust
Season 12 Episode 14
9 February 2006
Darfur
Season 12 Episode 15
2 March 2006
Out on a Limb
Season 12 Episode 16
16 March 2006
Lost in America
Season 12 Episode 17
23 March 2006
Strange Bedfellows
Season 12 Episode 18
30 March 2006
No Place to Hide
Season 12 Episode 19
27 April 2006
There Are No Angels Here
Season 12 Episode 20
4 May 2006
The Gallant Hero and the Tragic Victor
Season 12 Episode 21
11 May 2006
Twenty-One Guns
Season 12 Episode 22
18 May 2006
