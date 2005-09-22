В 12 сезоне сериала «Скорая помощь» Ковач и Эбби стали главными героями и наладили отношения. Внезапно выясняется, что Эбби ждет ребенка, что является полной неожиданностью даже для нее самой. В отделении появляется новая медсестра, из-за которой среди персонала начинаются конфликты. Уивер успешно проводит операцию и понимает, что больше не испытывает необходимости в трости. Пратт едет в Африку, где вместе с Картером осуществляет гуманитарную миссию. Появляется человек, связанный с прошлым Сэм, из-за которого жизням Эбби и Ковача угрожает опасность. Из-за боевых действий в Ираке политика становится лейтмотивом сезона.