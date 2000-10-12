В 7 сезоне сериала «Скорая помощь» в здании больницы проходит ремонт. Тем временем Джон Картер заканчивает свою реабилитацию от наркотической зависимости. Он изо всех сил хочет снова стать тем, кем являлся до того, как получил травму. Эбби Локхарт оказывает ему содействие несмотря на то, что в ее собственной жизни сейчас немало проблем. Девушке приходится оставить учебу на медицинском факультете. В романтических отношениях с Лукой Ковач она тоже переживает не самый лучший период. Выясняется, что у Марка Грина – онкологическое заболевание на последней стадии. Ему осталось жить меньше месяца.