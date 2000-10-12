Menu
ER 1994 - 2009 season 7

ER season 7 poster
Kinoafisha TV Shows ER Seasons Season 7

ER 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 12 October 2000
Production year 2000
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Скорая помощь» в здании больницы проходит ремонт. Тем временем Джон Картер заканчивает свою реабилитацию от наркотической зависимости. Он изо всех сил хочет снова стать тем, кем являлся до того, как получил травму. Эбби Локхарт оказывает ему содействие несмотря на то, что в ее собственной жизни сейчас немало проблем. Девушке приходится оставить учебу на медицинском факультете. В романтических отношениях с Лукой Ковач она тоже переживает не самый лучший период. Выясняется, что у Марка Грина – онкологическое заболевание на последней стадии. Ему осталось жить меньше месяца.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"ER" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Homecoming (aka Indian Summer)
Season 7 Episode 1
12 October 2000
Sand and Water (aka Way Too Soon)
Season 7 Episode 2
19 October 2000
Mars Attacks
Season 7 Episode 3
26 October 2000
Benton Backwards
Season 7 Episode 4
2 November 2000
Flight of Fancy
Season 7 Episode 5
9 November 2000
The Visit (aka I Loved You, God, How I Loved You)
Season 7 Episode 6
16 November 2000
Rescue Me
Season 7 Episode 7
23 November 2000
The Dance We Do (aka Rapid Cycling)
Season 7 Episode 8
7 December 2000
The Greatest of Gifts
Season 7 Episode 9
14 December 2000
Piece of Mind
Season 7 Episode 10
4 January 2001
Rock, Paper, Scissors
Season 7 Episode 11
11 January 2001
Surrender (aka Inside Out)
Season 7 Episode 12
1 February 2001
Thy Will Be Done
Season 7 Episode 13
8 February 2001
A Walk in the Woods
Season 7 Episode 14
15 February 2001
The Crossing (aka Golden Hour)
Season 7 Episode 15
22 February 2001
Witch Hunt
Season 7 Episode 16
1 March 2001
Survival of the Fittest
Season 7 Episode 17
29 March 2001
April Showers
Season 7 Episode 18
19 April 2001
Sailing Away
Season 7 Episode 19
26 April 2001
Fear of Commitment
Season 7 Episode 20
3 May 2001
Where the Heart Is (aka Taking Care)
Season 7 Episode 21
10 May 2001
Rampage
Season 7 Episode 22
17 May 2001
