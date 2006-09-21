Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

ER 1994 - 2009 season 13

ER season 13 poster
Kinoafisha TV Shows ER Seasons Season 13

ER 16+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 21 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 29 minutes
"ER" season 13 description

В 13 сезоне сериала «Скорая помощь» после стрельбы у Эбби начинаются преждевременные роды. На свет появляется недоношенный ребенок. Тем временем Сэм приходится пережить чудовищное испытание от своего бывшего молодого человек. Керри Уивер, которая проработала в клинике дольше всех, покидает проект. Ковач приходится сократить бюджет, и это ставит под угрозу ее дальнейшую работу. Тони Гейтс снова появляется в клинике в качестве интерна отделения скорой помощи. Ковача обвиняют в непрофессионализме, и ему приходится уехать в Хорватию, чтобы присматривать за своим больным отцом. Эбби осваивается в роли матери, а Рэй попадает в ДТП.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"ER" season 13 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Bloodline
Season 13 Episode 1
21 September 2006
Graduation Day
Season 13 Episode 2
28 September 2006
Somebody to Love
Season 13 Episode 3
5 October 2006
Parenthood
Season 13 Episode 4
12 October 2006
Ames v. Kovac
Season 13 Episode 5
19 October 2006
Heart of the Matter
Season 13 Episode 6
2 November 2006
Jigsaw
Season 13 Episode 7
9 November 2006
Reason to Believe
Season 13 Episode 8
16 November 2006
Scoop and Run
Season 13 Episode 9
23 November 2006
Tell Me No Secrets...
Season 13 Episode 10
30 November 2006
City of Mercy
Season 13 Episode 11
7 December 2006
Breach of Trust
Season 13 Episode 12
4 January 2007
A House Divided
Season 13 Episode 13
11 January 2007
Murmurs of the Heart
Season 13 Episode 14
1 February 2007
Dying Is Easy
Season 13 Episode 15
8 February 2007
Crisis of Conscience
Season 13 Episode 16
15 February 2007
From Here to Paternity
Season 13 Episode 17
22 February 2007
Photographs & Memories
Season 13 Episode 18
12 April 2007
Family Business
Season 13 Episode 19
19 April 2007
Lights Out
Season 13 Episode 20
26 April 2007
I Don't
Season 13 Episode 21
3 May 2007
Sea Change
Season 13 Episode 22
10 May 2007
The Honeymoon Is Over
Season 13 Episode 23
17 May 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more