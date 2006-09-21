В 13 сезоне сериала «Скорая помощь» после стрельбы у Эбби начинаются преждевременные роды. На свет появляется недоношенный ребенок. Тем временем Сэм приходится пережить чудовищное испытание от своего бывшего молодого человек. Керри Уивер, которая проработала в клинике дольше всех, покидает проект. Ковач приходится сократить бюджет, и это ставит под угрозу ее дальнейшую работу. Тони Гейтс снова появляется в клинике в качестве интерна отделения скорой помощи. Ковача обвиняют в непрофессионализме, и ему приходится уехать в Хорватию, чтобы присматривать за своим больным отцом. Эбби осваивается в роли матери, а Рэй попадает в ДТП.