ER 1994 - 2009 season 10

ER season 10 poster
ER 16+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 25 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Скорая помощь» в отделение приходят новые сотрудники: студентка-медик Нила Расготра, неопытный резидент Арчи Моррис и медсестра Саманта Таггарт. Именно ей удалось заполнить пустоту, которую оставила после себя Эбби. Девушка вернулась в медицинский университет. Последствия гуманитарной миссии Ковача и Картера, которые отправились в Африку, стали центральной историей этого сезона. В День благодарения случается трагедия, связанная с Романо. Льюис узнает о том, что ждет ребенка, а коллеги решают проверить компетенцию Пратта. Галлант едет в Ирак. В клинике появляется бывший бойфренд Сэм.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"ER" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Now What?
Season 10 Episode 1
25 September 2003
The Lost
Season 10 Episode 2
2 October 2003
Dear Abby
Season 10 Episode 3
9 October 2003
Shifts Happen
Season 10 Episode 4
23 October 2003
Out of Africa
Season 10 Episode 5
30 October 2003
The Greater Good
Season 10 Episode 6
6 November 2003
Death and Taxes
Season 10 Episode 7
13 November 2003
Freefall
Season 10 Episode 8
20 November 2003
Missing
Season 10 Episode 9
4 December 2003
Makemba
Season 10 Episode 10
11 December 2003
Touch and Go
Season 10 Episode 11
8 January 2004
NICU
Season 10 Episode 12
15 January 2004
Get Carter
Season 10 Episode 13
5 February 2004
Impulse Control
Season 10 Episode 14
12 February 2004
Blood Relations
Season 10 Episode 15
19 February 2004
Forgive and Forget
Season 10 Episode 16
26 February 2004
The Student
Season 10 Episode 17
1 April 2004
Where There's Smoke
Season 10 Episode 18
8 April 2004
Just a Touch
Season 10 Episode 19
22 April 2004
Abby Normal
Season 10 Episode 20
29 April 2004
Midnight
Season 10 Episode 21
6 May 2004
Drive
Season 10 Episode 22
13 May 2004
TV series release schedule
