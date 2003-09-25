В 10 сезоне сериала «Скорая помощь» в отделение приходят новые сотрудники: студентка-медик Нила Расготра, неопытный резидент Арчи Моррис и медсестра Саманта Таггарт. Именно ей удалось заполнить пустоту, которую оставила после себя Эбби. Девушка вернулась в медицинский университет. Последствия гуманитарной миссии Ковача и Картера, которые отправились в Африку, стали центральной историей этого сезона. В День благодарения случается трагедия, связанная с Романо. Льюис узнает о том, что ждет ребенка, а коллеги решают проверить компетенцию Пратта. Галлант едет в Ирак. В клинике появляется бывший бойфренд Сэм.