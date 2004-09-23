ER 1994 - 2009 season 11

ER 16+
Season premiere 23 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Скорая помощь» несколько героев оставляют проект. Кордей уходит после проведения незаконной хирургической процедуры, а Чен отправляется заботиться о своем умирающем отце. Картер также покидает отделение неотложной помощи, чтобы вернуться в Африку с Кемем и продолжить оказывать помощь местным жителям. Льюис получает повышение и становится руководителем скорой помощи. Эбби и Нила стажируют Рэя Барнетта. Картер и Льюис конкурируют, а Уивер наконец знакомится со своей родной матерью. Ковач и Сэм испытывают проблемы в отношениях. Галлант внезапно приезжает из Ирака.

8.0
7.9 IMDb

"ER" season 11 list of episodes.

TV series release schedule
One for the Road
Season 11 Episode 1
23 September 2004
Damaged
Season 11 Episode 2
7 October 2004
Try Carter
Season 11 Episode 3
14 October 2004
Fear
Season 11 Episode 4
21 October 2004
An Intern's Guide to the Galaxy
Season 11 Episode 5
4 November 2004
Time of Death
Season 11 Episode 6
11 November 2004
White Guy, Dark Hair
Season 11 Episode 7
18 November 2004
A Shot in the Dark
Season 11 Episode 8
2 December 2004
'Twas the Night
Season 11 Episode 9
9 December 2004
Skin
Season 11 Episode 10
13 January 2005
Only Connect
Season 11 Episode 11
20 January 2005
The Providers
Season 11 Episode 12
27 January 2005
Middleman
Season 11 Episode 13
3 February 2005
Just As I Am
Season 11 Episode 14
10 February 2005
Alone in a Crowd
Season 11 Episode 15
17 February 2005
Here and There
Season 11 Episode 16
24 February 2005
Back in the World
Season 11 Episode 17
24 March 2005
Refusal of Care
Season 11 Episode 18
21 April 2005
Ruby Redux
Season 11 Episode 19
28 April 2005
You Are Here
Season 11 Episode 20
5 May 2005
Carter est Amoureux
Season 11 Episode 21
12 May 2005
The Show Must Go On
Season 11 Episode 22
19 May 2005
