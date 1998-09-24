Menu
Season premiere 24 September 1998
Production year 1998
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Скорая помощь» молодая девушка по имени Люси Найт становится интерном в отделении неотложной помощи. Она знакомится с коллегами и разбирается в правилах клиники. В это время становится известно, что Анна Дель Амико уходит. Картер предается ностальгическим воспоминаниям, наблюдая, как Найт практикуется. Они вступают в конфронтацию и не сразу находят общий язык. Элизабет Кордей вновь начинает свою интернатуру в хирургическом отделении, чтобы остаться в клинике. Она расстается с хирургом Питером Бентоном, чтобы сохранить свою карьеру. Тот узнает, что у его сына проблемы со слухом.

Day for Knight
Season 5 Episode 1
24 September 1998
Split Second
Season 5 Episode 2
1 October 1998
They Treat Horses, Don't They?
Season 5 Episode 3
8 October 1998
Vanishing Act
Season 5 Episode 4
15 October 1998
Masquerade
Season 5 Episode 5
29 October 1998
Stuck on You
Season 5 Episode 6
5 November 1998
Hazed and Confused
Season 5 Episode 7
12 November 1998
The Good Fight (aka A Perfect Match)
Season 5 Episode 8
19 November 1998
Good Luck, Ruth Johnson
Season 5 Episode 9
10 December 1998
The Miracle Worker
Season 5 Episode 10
17 December 1998
Nobody Doesn't Like Amanda Lee
Season 5 Episode 11
7 January 1999
Double Blind
Season 5 Episode 12
21 January 1999
Choosing Joi
Season 5 Episode 13
4 February 1999
The Storm (1)
Season 5 Episode 14
11 February 1999
The Storm (2)
Season 5 Episode 15
18 February 1999
Middle of Nowhere
Season 5 Episode 16
25 February 1999
Sticks and Stones
Season 5 Episode 17
25 March 1999
Point of Origin
Season 5 Episode 18
8 April 1999
Rites of Spring
Season 5 Episode 19
29 April 1999
Power
Season 5 Episode 20
6 May 1999
Responsible Parties
Season 5 Episode 21
13 May 1999
Getting to Know You
Season 5 Episode 22
20 May 1999
