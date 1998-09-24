В 5 сезоне сериала «Скорая помощь» молодая девушка по имени Люси Найт становится интерном в отделении неотложной помощи. Она знакомится с коллегами и разбирается в правилах клиники. В это время становится известно, что Анна Дель Амико уходит. Картер предается ностальгическим воспоминаниям, наблюдая, как Найт практикуется. Они вступают в конфронтацию и не сразу находят общий язык. Элизабет Кордей вновь начинает свою интернатуру в хирургическом отделении, чтобы остаться в клинике. Она расстается с хирургом Питером Бентоном, чтобы сохранить свою карьеру. Тот узнает, что у его сына проблемы со слухом.