ER 1994 - 2009 season 2

ER 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 September 1995
Production year 1995
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
Во 2 сезоне сериала «Скорая помощь» Грин пытается сбалансировать свою жизнь.  Он переехал с семьей в Милуоки. Врач честно старался уделять внимание супруге, но узнал, что она изменяет ему с сослуживцем. Решение о разводе принято окончательно и бесповоротно. Грин готов к новым отношениям. В это же время он получает повышение по службе. Затем у Грина начинается конфликт с Дагом Россом и новым ординатором Керри Уивер. Росс совершил серьезное нарушение во время лечения ребенка с заражением крови. Это будет стоить ему работы. Однако проявленный Россом героизм заставит руководство пересмотреть свое отношение к нему.

8.0
7.9 IMDb

Welcome Back, Carter!
Season 2 Episode 1
21 September 1995
Summer Run
Season 2 Episode 2
28 September 1995
Do One, Teach One, Kill One
Season 2 Episode 3
5 October 1995
What Life?
Season 2 Episode 4
12 October 1995
And Baby Makes Two
Season 2 Episode 5
19 October 1995
Days Like This
Season 2 Episode 6
2 November 1995
Hell and High Water
Season 2 Episode 7
9 November 1995
The Secret Sharer
Season 2 Episode 8
16 November 1995
Home
Season 2 Episode 9
7 December 1995
A Miracle Happens Here
Season 2 Episode 10
14 December 1995
Dead of Winter
Season 2 Episode 11
4 January 1996
True Lies
Season 2 Episode 12
25 January 1996
It's Not Easy Being Greene
Season 2 Episode 13
1 February 1996
The Right Thing
Season 2 Episode 14
8 February 1996
Baby Shower
Season 2 Episode 15
15 February 1996
The Healers
Season 2 Episode 16
22 February 1996
The Match Game
Season 2 Episode 17
28 March 1996
A Shift in the Night
Season 2 Episode 18
4 April 1996
Fire in the Belly
Season 2 Episode 19
25 April 1996
Fevers of Unknown Origin
Season 2 Episode 20
2 May 1996
Take These Broken Wings
Season 2 Episode 21
9 May 1996
John Carter, M.D.
Season 2 Episode 22
16 May 1996
