Во 2 сезоне сериала «Скорая помощь» Грин пытается сбалансировать свою жизнь. Он переехал с семьей в Милуоки. Врач честно старался уделять внимание супруге, но узнал, что она изменяет ему с сослуживцем. Решение о разводе принято окончательно и бесповоротно. Грин готов к новым отношениям. В это же время он получает повышение по службе. Затем у Грина начинается конфликт с Дагом Россом и новым ординатором Керри Уивер. Росс совершил серьезное нарушение во время лечения ребенка с заражением крови. Это будет стоить ему работы. Однако проявленный Россом героизм заставит руководство пересмотреть свое отношение к нему.