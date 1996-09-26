В 3 сезоне сериала «Скорая помощь» Сьюзен Льюис отправляется в Феникс, где собирается жить вместе с сестрой и племянницей. Перед тем как она покидает клинику, Грин признается ей в любви. Он спешит к вокзалу в тот момент, когда она готовится сесть в поезд. Врач просит возлюбленную изменить решение и остаться с ним. Но Сьюзен все равно бросает Марка, поцеловав напоследок. Потеряв девушку, он страдает от депрессии, агрессивно ведет себя с окружающими и вступает в интимную связь с медсестрой Главного округа Чуни Маркес. Но их отношения быстро закончились. В финальных сериях на Марка совершили нападение в уборной. Преступника так и не нашли.