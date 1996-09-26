Menu
ER 1994 - 2009 season 3

ER season 3 poster
Kinoafisha TV Shows ER Seasons Season 3

ER 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 September 1996
Production year 1996
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Скорая помощь» Сьюзен Льюис отправляется в Феникс, где собирается жить вместе с сестрой и племянницей. Перед тем как она покидает клинику, Грин признается ей в любви. Он спешит к вокзалу в тот момент, когда она готовится сесть в поезд. Врач просит возлюбленную изменить решение и остаться с ним. Но Сьюзен все равно бросает Марка, поцеловав напоследок. Потеряв девушку, он страдает от депрессии, агрессивно ведет себя с окружающими и вступает в интимную связь с медсестрой Главного округа Чуни Маркес. Но их отношения быстро закончились. В финальных сериях на Марка совершили нападение в уборной. Преступника так и не нашли.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"ER" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Dr. Carter, I Presume
Season 3 Episode 1
26 September 1996
Let the Games Begin
Season 3 Episode 2
3 October 1996
Don't Ask, Don't Tell
Season 3 Episode 3
10 October 1996
Last Call
Season 3 Episode 4
17 October 1996
Ghosts
Season 3 Episode 5
31 October 1996
Fear of Flying
Season 3 Episode 6
7 November 1996
No Brain, No Gain
Season 3 Episode 7
14 November 1996
Union Station
Season 3 Episode 8
21 November 1996
Ask Me No Questions, I'll Tell You No Lies
Season 3 Episode 9
12 December 1996
Homeless for the Holidays
Season 3 Episode 10
19 December 1996
Night Shift
Season 3 Episode 11
16 January 1997
Post Mortem
Season 3 Episode 12
23 January 1997
Fortune's Fools
Season 3 Episode 13
30 January 1997
Whose Appy Now?
Season 3 Episode 14
6 February 1997
The Long Way Around
Season 3 Episode 15
13 February 1997
Faith
Season 3 Episode 16
20 February 1997
Tribes
Season 3 Episode 17
10 April 1997
You Bet Your Life
Season 3 Episode 18
17 April 1997
Calling Dr. Hathaway
Season 3 Episode 19
24 April 1997
Random Acts
Season 3 Episode 20
1 May 1997
Make a Wish
Season 3 Episode 21
8 May 1997
One More for the Road
Season 3 Episode 22
15 May 1997
TV series release schedule
