Filming Locations: ER
- Chicago, Illinois, USA
- New York City, New York, USA
- Ontario International Airport - 2900 E. Airport Drive, Ontario, California, USA
- Los Angeles, California, USA
- El Mirage Dry Lake, California, USA
- Stage 3, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
- Mexican Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- New York Street, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
- Stage 2, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
- Stage 11, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA