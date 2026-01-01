Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: ER

  • Chicago, Illinois, USA
  • New York City, New York, USA
  • Ontario International Airport - 2900 E. Airport Drive, Ontario, California, USA
  • Los Angeles, California, USA
  • El Mirage Dry Lake, California, USA
  • Stage 3, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
  • Mexican Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • New York Street, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
  • Stage 2, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
  • Stage 11, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
