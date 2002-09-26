Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

ER 1994 - 2009 season 9

ER season 9 poster
Kinoafisha TV Shows ER Seasons Season 9

ER 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 26 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Скорая помощь» Джон Картер становится основным героем. Гибель Марка Грина продолжает оказывать воздействие на его сослуживцев. Кордей тяжело переживает потерю и уезжает из Чикаго в Великобританию. В отделении скорой помощи начинается эпидемия оспы. В другом месте Романо получил серьезную травму, что впоследствии отражается на всем сезоне. Уивер повышают в должности, Эбби борется с проблемами в своей семье. Ковач и Картер принимают решение присоединиться к гуманитарной миссии по оказанию помощи африканским жителям. Между Картером и Эбби начинается роман.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"ER" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Chaos Theory
Season 9 Episode 1
26 September 2002
Dead Again
Season 9 Episode 2
3 October 2002
Insurrection
Season 9 Episode 3
10 October 2002
Walk Like a Man
Season 9 Episode 4
17 October 2002
A Hopeless Wound
Season 9 Episode 5
31 October 2002
One Can Only Hope
Season 9 Episode 6
7 November 2002
Tell Me Where It Hurts
Season 9 Episode 7
14 November 2002
First Snowfall
Season 9 Episode 8
21 November 2002
Next of Kin
Season 9 Episode 9
5 December 2002
Hindsight
Season 9 Episode 10
12 December 2002
A Little Help from My Friends
Season 9 Episode 11
9 January 2003
A Saint in the City
Season 9 Episode 12
16 January 2003
No Good Deed Goes Unpunished
Season 9 Episode 13
30 January 2003
No Strings Attached
Season 9 Episode 14
6 February 2003
A Boy Falling Out of the Sky
Season 9 Episode 15
13 February 2003
A Thousand Cranes
Season 9 Episode 16
20 February 2003
The Advocate (aka Side Effects)
Season 9 Episode 17
13 March 2003
Finders Keepers
Season 9 Episode 18
3 April 2003
Things Change
Season 9 Episode 19
24 April 2003
Foreign Affairs
Season 9 Episode 20
1 May 2003
When Night Meets Day
Season 9 Episode 21
8 May 2003
Kisangani
Season 9 Episode 22
15 May 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more