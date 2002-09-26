В 9 сезоне сериала «Скорая помощь» Джон Картер становится основным героем. Гибель Марка Грина продолжает оказывать воздействие на его сослуживцев. Кордей тяжело переживает потерю и уезжает из Чикаго в Великобританию. В отделении скорой помощи начинается эпидемия оспы. В другом месте Романо получил серьезную травму, что впоследствии отражается на всем сезоне. Уивер повышают в должности, Эбби борется с проблемами в своей семье. Ковач и Картер принимают решение присоединиться к гуманитарной миссии по оказанию помощи африканским жителям. Между Картером и Эбби начинается роман.