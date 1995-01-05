Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

ER 1994 - 2009 season 1

ER season 1 poster
Kinoafisha TV Shows ER Seasons Season 1

ER 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 25
Runtime 17 hours 55 minutes
"ER" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Скорая помощь» события разворачиваются в вымышленной клинике, расположенной в округе Чикаго. Главными героями становятся врачи, которые работают в отделении неотложной помощи. Они ежедневно сталкиваются с критическими ситуациями, когда жизнь пациента находится полностью в их руках, а счет идет на секунды. Доктор Марк Грин задумывается о том, чтобы заняться частной практикой по совету своей супруги Джен. Медсестра Кэрол Хэтэуэй пытается покончить с собой. Студент медицинского вуза Джон Картер волнуется перед своим первым днем в качестве интерна. Семейная жизнь доктора Грина распадается.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"ER" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
24 Hours
Season 1 Episode 1
19 September 1994
Day One
Season 1 Episode 2
22 September 1994
Going Home
Season 1 Episode 3
29 September 1994
Hit and Run
Season 1 Episode 4
6 October 1994
Into That Good Night
Season 1 Episode 5
13 October 1994
Chicago Heat
Season 1 Episode 6
20 October 1994
Another Perfect Day
Season 1 Episode 7
3 November 1994
9 1/2 Hours (aka Growing Up)
Season 1 Episode 8
10 November 1994
ER Confidential
Season 1 Episode 9
17 November 1994
Blizzard
Season 1 Episode 10
8 December 1994
The Gift
Season 1 Episode 11
15 December 1994
Happy New Year
Season 1 Episode 12
5 January 1995
Luck of the Draw
Season 1 Episode 13
12 January 1995
Long Day's Journey
Season 1 Episode 14
19 January 1995
February Fifth, 1995
Season 1 Episode 15
2 February 1995
Make of Two Hearts
Season 1 Episode 16
9 February 1995
The Birthday Party
Season 1 Episode 17
16 February 1995
Sleepless in Chicago
Season 1 Episode 18
23 February 1995
Love's Labor Lost
Season 1 Episode 19
9 March 1995
Full Moon, Saturday Night
Season 1 Episode 20
30 March 1995
House of Cards
Season 1 Episode 21
6 April 1995
Men Plan, God Laughs
Season 1 Episode 22
27 April 1995
Love Among the Ruins
Season 1 Episode 23
4 May 1995
Motherhood
Season 1 Episode 24
11 May 1995
Everything Old Is New Again
Season 1 Episode 25
18 May 1995
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more