В 1 сезоне сериала «Скорая помощь» события разворачиваются в вымышленной клинике, расположенной в округе Чикаго. Главными героями становятся врачи, которые работают в отделении неотложной помощи. Они ежедневно сталкиваются с критическими ситуациями, когда жизнь пациента находится полностью в их руках, а счет идет на секунды. Доктор Марк Грин задумывается о том, чтобы заняться частной практикой по совету своей супруги Джен. Медсестра Кэрол Хэтэуэй пытается покончить с собой. Студент медицинского вуза Джон Картер волнуется перед своим первым днем в качестве интерна. Семейная жизнь доктора Грина распадается.