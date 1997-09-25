Menu
ER 1994 - 2009 season 4

ER season 4 poster
Kinoafisha TV Shows ER Seasons Season 4

ER 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 25 September 1997
Production year 1997
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Скорая помощь» у доктора Моргенштерна, руководителя отделения неотложной помощи, проблемы с сердцем. Его жизнь находится в опасности. Уивер готов помочь, пока тот не поправится. Когда Моргенштерн снова приступает к своим обязанностям, он не может провести операцию, как прежде, потому что помнит, как это – быть по другую сторону. Его состояние провоцирует несчастный случай в хирургическом отделении. После того, как по его вине погиб человек, Моргенштерн покидает пост начальника отделения и увольняется окончательно. В неотложной помощи появляются новые доктора.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"ER" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Ambush
Season 4 Episode 1
25 September 1997
Something New
Season 4 Episode 2
2 October 1997
Friendly Fire
Season 4 Episode 3
9 October 1997
When the Bough Breaks
Season 4 Episode 4
16 October 1997
Good Touch, Bad Touch
Season 4 Episode 5
30 October 1997
Ground Zero
Season 4 Episode 6
6 November 1997
Fathers and Sons
Season 4 Episode 7
13 November 1997
Freak Show
Season 4 Episode 8
20 November 1997
Obstruction of Justice
Season 4 Episode 9
11 December 1997
Do You See What I See?
Season 4 Episode 10
18 December 1997
Think Warm Thoughts
Season 4 Episode 11
8 January 1998
Sharp Relief
Season 4 Episode 12
15 January 1998
Carter's Choice
Season 4 Episode 13
29 January 1998
Family Practice
Season 4 Episode 14
5 February 1998
Exodus
Season 4 Episode 15
26 February 1998
My Brother's Keeper
Season 4 Episode 16
5 March 1998
A Bloody Mess
Season 4 Episode 17
9 April 1998
Gut Reaction
Season 4 Episode 18
16 April 1998
Shades of Gray
Season 4 Episode 19
23 April 1998
Of Past Regret and Future Fear
Season 4 Episode 20
30 April 1998
Suffer the Little Children
Season 4 Episode 21
7 May 1998
A Hole in the Heart
Season 4 Episode 22
14 May 1998
