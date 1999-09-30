В 6 сезоне сериала «Скорая помощь» появляется несколько новых героев. В их числе – врач из Хорватии Лука Ковач, медсестра Эбби Локхарт, которая поступает на медицинский факультет, доктор Клео Финч и врач Дэйв Малуччи. Деб Чен возвращается, но теперь настаивает на том, чтобы к ней обращались как к доктору Цзин-Мей Чен. Помощник доктора Джини Буле покидает клинику, чтобы обеспечить уход своему ВИЧ-инфицированному ребенку. На Люси Найт и Джона Картера совершается нападение. Это сделал пациент с серьезным психическим расстройством. Коллеги приходят им на помощь, но Люси спасти не удается...