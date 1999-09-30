Menu
ER 1994 - 2009 season 6

ER season 6 poster
ER 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 30 September 1999
Production year 1999
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Скорая помощь» появляется несколько новых героев. В их числе – врач из Хорватии Лука Ковач, медсестра Эбби Локхарт, которая поступает на медицинский факультет, доктор Клео Финч и врач Дэйв Малуччи. Деб Чен возвращается, но теперь настаивает на том, чтобы к ней обращались как к доктору Цзин-Мей Чен. Помощник доктора Джини Буле покидает клинику, чтобы обеспечить уход своему ВИЧ-инфицированному ребенку. На Люси Найт и Джона Картера совершается нападение. Это сделал пациент с серьезным психическим расстройством. Коллеги приходят им на помощь, но Люси спасти не удается... 

8.0
7.9 IMDb

Leave It to Weaver
Season 6 Episode 1
30 September 1999
Last Rites
Season 6 Episode 2
7 October 1999
Greene with Envy (aka Lawrence of Northwestern)
Season 6 Episode 3
14 October 1999
Sins of the Fathers
Season 6 Episode 4
21 October 1999
Truth & Consequences
Season 6 Episode 5
4 November 1999
The Peace of Wild Things
Season 6 Episode 6
11 November 1999
Humpty Dumpty
Season 6 Episode 7
18 November 1999
Great Expectations
Season 6 Episode 8
25 November 1999
How the Finch Stole Christmas
Season 6 Episode 9
16 December 1999
Family Matters
Season 6 Episode 10
6 January 2000
The Domino Heart
Season 6 Episode 11
13 January 2000
Abby Road
Season 6 Episode 12
3 February 2000
Be Still My Heart
Season 6 Episode 13
10 February 2000
All in the Family
Season 6 Episode 14
17 February 2000
Be Patient
Season 6 Episode 15
24 February 2000
Under Control
Season 6 Episode 16
23 March 2000
Viable Options
Season 6 Episode 17
6 April 2000
Match Made in Heaven
Season 6 Episode 18
13 April 2000
The Fastest Year
Season 6 Episode 19
27 April 2000
Loose Ends
Season 6 Episode 20
4 May 2000
Such Sweet Sorrow
Season 6 Episode 21
11 May 2000
May Day
Season 6 Episode 22
18 May 2000
