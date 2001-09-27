В 8 сезоне сериала «Скорая помощь» после 5-летнего перерыва в проекте снова появляется Сьюзен Льюис. У Грина начинаются сложности со здоровьем. Он уделяет внимание Рэйчел после того, как она создает ему неприятности. Уивер признается в своей сексуальной ориентации. Большая часть сезона посвящена болезни и гибели Грина, а также тому, какое влияние это оказывает на остальных персонажей. Меняется часть состава. Эбби оказывает содействие соседке. Ковач вступает в драку с человеком, который напал на Эбби. В клинике появляются два новых сотрудника, а Джон Картер становится центральным персонажем.