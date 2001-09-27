Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

ER 1994 - 2009 season 8

ER season 8 poster
Kinoafisha TV Shows ER Seasons Season 8

ER 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 27 September 2001
Production year 2001
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"ER" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Скорая помощь» после 5-летнего перерыва в проекте снова появляется Сьюзен Льюис. У Грина начинаются сложности со здоровьем. Он уделяет внимание Рэйчел после того, как она создает ему неприятности. Уивер признается в своей сексуальной ориентации. Большая часть сезона посвящена болезни и гибели Грина, а также тому, какое влияние это оказывает на остальных персонажей. Меняется часть состава. Эбби оказывает содействие соседке. Ковач вступает в драку с человеком, который напал на Эбби. В клинике появляются два новых сотрудника, а Джон Картер становится центральным персонажем.

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"ER" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Four Corners
Season 8 Episode 1
27 September 2001
The Longer You Stay
Season 8 Episode 2
4 October 2001
Blood, Sugar, Sex, Magic
Season 8 Episode 3
11 October 2001
Never Say Never
Season 8 Episode 4
18 October 2001
Start All Over Again
Season 8 Episode 5
25 October 2001
Supplies and Demands (aka Shadows and Fog)
Season 8 Episode 6
1 November 2001
If I Should Fall from Grace
Season 8 Episode 7
8 November 2001
Partly Cloudy, Chance of Rain
Season 8 Episode 8
15 November 2001
Quo Vadis?
Season 8 Episode 9
22 November 2001
I'll Be Home for Christmas
Season 8 Episode 10
13 December 2001
Beyond Repair
Season 8 Episode 11
10 January 2002
A River in Egypt
Season 8 Episode 12
17 January 2002
Damage Is Done
Season 8 Episode 13
31 January 2002
A Simple Twist of Fate (aka Seven Sinners)
Season 8 Episode 14
7 February 2002
It's All in Your Head
Season 8 Episode 15
28 February 2002
Secrets and Lies
Season 8 Episode 16
7 March 2002
Bygones
Season 8 Episode 17
28 March 2002
Orion in the Sky
Season 8 Episode 18
4 April 2002
Brothers & Sisters
Season 8 Episode 19
25 April 2002
The Letter
Season 8 Episode 20
2 May 2002
On the Beach
Season 8 Episode 21
9 May 2002
Lockdown
Season 8 Episode 22
16 May 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more