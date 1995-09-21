Menu
ER All seasons
ER
16+
Production year
1994
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
NBC
Series rating
8.3
Rate
10
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "ER"
Season 1
25 episodes
19 September 1994 - 18 May 1995
Season 2
22 episodes
21 September 1995 - 16 May 1996
Season 3
22 episodes
26 September 1996 - 15 May 1997
Season 4
22 episodes
25 September 1997 - 14 May 1998
Season 5
22 episodes
24 September 1998 - 20 May 1999
Season 6
22 episodes
30 September 1999 - 18 May 2000
Season 7
22 episodes
12 October 2000 - 17 May 2001
Season 8
22 episodes
27 September 2001 - 16 May 2002
Season 9
22 episodes
26 September 2002 - 15 May 2003
Season 10
22 episodes
25 September 2003 - 13 May 2004
Season 11
22 episodes
23 September 2004 - 19 May 2005
Season 12
22 episodes
22 September 2005 - 18 May 2006
Season 13
23 episodes
21 September 2006 - 17 May 2007
Season 14
19 episodes
27 September 2007 - 15 May 2008
Season 15
22 episodes
25 September 2008 - 2 April 2009
