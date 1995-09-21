Menu
ER 16+
Production year 1994
Country USA
Episode duration 43 minutes
8.3
7.9 IMDb
All seasons of "ER"
ER - Season 1 Season 1
25 episodes 19 September 1994 - 18 May 1995
 
ER - Season 2 Season 2
22 episodes 21 September 1995 - 16 May 1996
 
ER - Season 3 Season 3
22 episodes 26 September 1996 - 15 May 1997
 
ER - Season 4 Season 4
22 episodes 25 September 1997 - 14 May 1998
 
ER - Season 5 Season 5
22 episodes 24 September 1998 - 20 May 1999
 
ER - Season 6 Season 6
22 episodes 30 September 1999 - 18 May 2000
 
ER - Season 7 Season 7
22 episodes 12 October 2000 - 17 May 2001
 
ER - Season 8 Season 8
22 episodes 27 September 2001 - 16 May 2002
 
ER - Season 9 Season 9
22 episodes 26 September 2002 - 15 May 2003
 
ER - Season 10 Season 10
22 episodes 25 September 2003 - 13 May 2004
 
ER - Season 11 Season 11
22 episodes 23 September 2004 - 19 May 2005
 
ER - Season 12 Season 12
22 episodes 22 September 2005 - 18 May 2006
 
ER - Season 13 Season 13
23 episodes 21 September 2006 - 17 May 2007
 
ER - Season 14 Season 14
19 episodes 27 September 2007 - 15 May 2008
 
ER - Season 15 Season 15
22 episodes 25 September 2008 - 2 April 2009
 
