В 6-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» неизвестный преступник жестоко расправляется с научным сотрудником музея артиллерии, туристы замечают труп, плывущий по реке, в квартире обнаруживают тело пенсионера, скончавшегося насильственной смертью, а в модельном агентстве происходит двойное убийство фотографа и модели. В городе происходят изнасилования несовершеннолетних, а водная полиция обнаруживает утопленника прямо накануне новогодних праздников. Помимо этого, колебания курса доллара к рублю провоцируют целый ряд преступлений. С этими и многими другими делами предстоит разобраться сотрудникам уголовного розыска.