Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ulitsy razbitykh fonarey season 6 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Ulitsy razbitykh fonarey Seasons Season 6

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 6
Season premiere 30 August 2004
Production year 2004
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» неизвестный преступник жестоко расправляется с научным сотрудником музея артиллерии, туристы замечают труп, плывущий по реке, в квартире обнаруживают тело пенсионера, скончавшегося насильственной смертью, а в модельном агентстве происходит двойное убийство фотографа и модели. В городе происходят изнасилования несовершеннолетних, а водная полиция обнаруживает утопленника прямо накануне новогодних праздников. Помимо этого, колебания курса доллара к рублю провоцируют целый ряд преступлений. С этими и многими другими делами предстоит разобраться сотрудникам уголовного розыска. 

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6.1 IMDb
Write review
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Простая формальность
Season 6 Episode 1
30 August 2004
Основная версия
Season 6 Episode 2
31 August 2004
Его звали не Никита
Season 6 Episode 3
1 September 2004
Мертвых не спросишь
Season 6 Episode 4
2 September 2004
Пограничное состояние
Season 6 Episode 5
6 September 2004
Роковой уик-энд
Season 6 Episode 6
7 September 2004
Гадалка
Season 6 Episode 7
8 September 2004
Снайпер
Season 6 Episode 8
9 September 2004
Портрет баронессы
Season 6 Episode 9
13 September 2004
Августовский щипач
Season 6 Episode 10
14 September 2004
Все и сразу
Season 6 Episode 11
15 September 2004
Лучший друг человека
Season 6 Episode 12
16 September 2004
Дуплет
Season 6 Episode 13
20 September 2004
Черный король
Season 6 Episode 14
21 September 2004
Падение рубля
Season 6 Episode 15
22 September 2004
Одиночный выстрел
Season 6 Episode 16
23 September 2004
Разбой на Фонтанке. Часть 1
Season 6 Episode 17
24 September 2004
Разбой на Фонтанке. Часть 2
Season 6 Episode 18
25 September 2004
Последняя загадка
Season 6 Episode 19
26 September 2004
Убийство по рецепту
Season 6 Episode 20
27 September 2004
Игры для взрослых
Season 6 Episode 21
28 September 2004
Общий наркоз
Season 6 Episode 22
29 September 2004
Вторая степень секретности
Season 6 Episode 23
30 September 2004
Несчастный случай
Season 6 Episode 24
30 September 2005
Конец квартала
Season 6 Episode 25
1 October 2005
Мама
Season 6 Episode 26
2 October 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more