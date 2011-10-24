В 11-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в участке появляется Надежда Селиванова со своим сыном. Она просит оперативников помочь ей отыскать супруга, которому только что исполнилось… 99 лет. Старик страдает провалами в памяти. Разобраться с этим делом предстоит Сергею Лобанову, который долго ждал возможности проявить себя и уже готов переводиться в другой отдел. Внезапно в доме Селивановых раздается звонок от неизвестной особы, которая сообщает, что супруг Надежды у нее. Она требует за него денежный выкуп. А в одной из питерских парадных находят тело женщины. Становится известно, что у нее был серьезный конфликт с дочерью.