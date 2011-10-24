Menu
Title Сезон 11
Season premiere 24 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 32
Runtime 24 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в участке появляется Надежда Селиванова со своим сыном. Она просит оперативников помочь ей отыскать супруга, которому только что исполнилось… 99 лет. Старик страдает провалами в памяти. Разобраться с этим делом предстоит Сергею Лобанову, который долго ждал возможности проявить себя и уже готов переводиться в другой отдел. Внезапно в доме Селивановых раздается звонок от неизвестной особы, которая сообщает, что супруг Надежды у нее. Она требует за него денежный выкуп. А в одной из питерских парадных находят тело женщины. Становится известно, что у нее был серьезный конфликт с дочерью.

"Ulitsy razbitykh fonarey" season 11 list of episodes. TV series release schedule
Осколки империи. Часть 1
Season 11 Episode 1
24 October 2011
Осколки империи. Часть 2
Season 11 Episode 2
24 October 2011
Очень простая история
Season 11 Episode 3
25 October 2011
Слово защиты
Season 11 Episode 4
25 October 2011
Проклятие викингов
Season 11 Episode 5
26 October 2011
Замок с секретом
Season 11 Episode 6
26 October 2011
Всего знать невозможно
Season 11 Episode 7
27 October 2011
Встреча в кино
Season 11 Episode 8
27 October 2011
Сватовство майора. Часть 1
Season 11 Episode 9
31 October 2011
Сватовство майора. Часть 2
Season 11 Episode 10
31 October 2011
Дневная красавица
Season 11 Episode 11
1 November 2011
Комета Криптона
Season 11 Episode 12
1 November 2011
Возвращение к блудному папе
Season 11 Episode 13
2 November 2011
Дорожное происшествие
Season 11 Episode 14
2 November 2011
Кладоискатели
Season 11 Episode 15
7 November 2011
День до зарплаты
Season 11 Episode 16
7 November 2011
Отелло северной Пальмиры
Season 11 Episode 17
8 November 2011
Флэш-рояль
Season 11 Episode 18
8 November 2011
Блаженная
Season 11 Episode 19
9 November 2011
На мажорной ноте
Season 11 Episode 20
9 November 2011
Встреча с прекрасным
Season 11 Episode 21
10 November 2011
Полнолуние
Season 11 Episode 22
10 November 2011
Сам себе супермен
Season 11 Episode 23
14 November 2011
Настоящая любовь
Season 11 Episode 24
14 November 2011
Красный стрелок
Season 11 Episode 25
15 November 2011
Дни Достоевского
Season 11 Episode 26
15 November 2011
Сорняк жизни
Season 11 Episode 27
16 November 2011
Старшая сестра
Season 11 Episode 28
16 November 2011
Ошибка химика
Season 11 Episode 29
17 November 2011
Сорок восемь часов
Season 11 Episode 30
17 November 2011
Приходящая сестра
Season 11 Episode 31
21 November 2011
Курочка рябова
Season 11 Episode 32
22 November 2011
