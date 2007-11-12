Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ulitsy razbitykh fonarey season 8 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Ulitsy razbitykh fonarey Seasons Season 8

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 8
Season premiere 12 November 2007
Production year 2007
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» главным подозреваемым в деле об убийстве женщины оказывается ее супруг. Однако у него есть нерушимое алиби: он ночевал у своего приятеля, который профессионально занимается астрономией. Вскоре оказывается, что этот астроном отлично известен сотрудникам правоохранительных органов. Он владеет компанией с сомнительной репутацией, которая занимается обеспечением алиби для мужей и жен, изменяющим своим вторым половинам. Кроме того, оперативники ищут человека, который жестоко расправился с молодой художницей, а также пытаются предотвратить заказное убийство. 

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6.1 IMDb
Write review
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Алиби
Season 8 Episode 1
12 November 2007
Сетевой маркетинг
Season 8 Episode 2
13 November 2007
Я танцевать хочу
Season 8 Episode 3
14 November 2007
Карта смерти
Season 8 Episode 4
15 November 2007
Иголка в стоге сена
Season 8 Episode 5
19 November 2007
Расширенный поиск
Season 8 Episode 6
20 November 2007
Брачные узы. Часть 1
Season 8 Episode 7
21 November 2007
Брачные узы. Часть 2
Season 8 Episode 8
22 November 2007
Черви-козыри
Season 8 Episode 9
26 November 2007
Высокие технологии
Season 8 Episode 10
27 November 2007
Татьянин день. Часть 1
Season 8 Episode 11
28 November 2007
Татьянин день. Часть 2
Season 8 Episode 12
29 November 2007
Минздрав предупреждает
Season 8 Episode 13
3 December 2007
Картошка в мундире
Season 8 Episode 14
4 December 2007
Шкатулка Альтерготта. Часть 1
Season 8 Episode 15
5 December 2007
Шкатулка Альтерготта. Часть 2
Season 8 Episode 16
6 December 2007
Благие намерения
Season 8 Episode 17
10 December 2007
Финальный аккорд
Season 8 Episode 18
11 December 2007
Ответный удар. Часть 1
Season 8 Episode 19
12 December 2007
Ответный удар. Часть 2
Season 8 Episode 20
13 December 2007
Собачья работа
Season 8 Episode 21
17 December 2007
Варя выходит замуж
Season 8 Episode 22
18 December 2007
Третий лишний
Season 8 Episode 23
19 December 2007
Последний бестселлер
Season 8 Episode 24
20 December 2007
Последний бестселлер
Season 8 Episode 25
24 December 2007
Бои без правил
Season 8 Episode 26
24 December 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more