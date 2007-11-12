В 8-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» главным подозреваемым в деле об убийстве женщины оказывается ее супруг. Однако у него есть нерушимое алиби: он ночевал у своего приятеля, который профессионально занимается астрономией. Вскоре оказывается, что этот астроном отлично известен сотрудникам правоохранительных органов. Он владеет компанией с сомнительной репутацией, которая занимается обеспечением алиби для мужей и жен, изменяющим своим вторым половинам. Кроме того, оперативники ищут человека, который жестоко расправился с молодой художницей, а также пытаются предотвратить заказное убийство.