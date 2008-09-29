В 9-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в Санкт-Петербурге появляется банда, которая грабит и злодейски убивает своих жертв. Свидетели заявляют, что преступления совершают несколько женщин, одна из которых – настоящая рыжая бестия, а вторая – блондинка. На месте очередного происшествия обнаруживают искусственный глаз. По всей видимости, его владельцем является кто-то из членов банды. Тем временем череда убийств прокатывается и по Ленинградской области. После преступления маньяк обезображивает лица своих жертв, чтобы их невозможно было опознать. Но сотрудники уголовного розыска сталкивались и не с такими случаями.