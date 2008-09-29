Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 9 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Ulitsy razbitykh fonarey Seasons Season 9

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 9
Season premiere 29 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 32
Runtime 24 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в Санкт-Петербурге появляется банда, которая грабит и злодейски убивает своих жертв. Свидетели заявляют, что преступления совершают несколько женщин, одна из которых – настоящая рыжая бестия, а вторая – блондинка. На месте очередного происшествия обнаруживают искусственный глаз. По всей видимости, его владельцем является кто-то из членов банды. Тем временем череда убийств прокатывается и по Ленинградской области. После преступления маньяк обезображивает лица своих жертв, чтобы их невозможно было опознать. Но сотрудники уголовного розыска сталкивались и не с такими случаями. 

"Ulitsy razbitykh fonarey" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Бандитки с улицы Ленина
Season 9 Episode 1
29 September 2008
Японский городовой
Season 9 Episode 2
30 September 2008
Гиблое место
Season 9 Episode 3
1 October 2008
Криминальные любовники
Season 9 Episode 4
2 October 2008
Проходная пешка
Season 9 Episode 5
6 October 2008
Райская птица
Season 9 Episode 6
7 October 2008
Напарник
Season 9 Episode 7
8 October 2008
Адреналин
Season 9 Episode 8
9 October 2008
Прыжок кенгуру
Season 9 Episode 9
13 October 2008
Невиновный
Season 9 Episode 10
13 October 2008
Лабиринт
Season 9 Episode 11
14 October 2008
Немного соли в холодной воде
Season 9 Episode 12
14 October 2008
Очевидное вероятно
Season 9 Episode 13
15 October 2008
Рыбный день
Season 9 Episode 14
15 October 2008
Обман зрения
Season 9 Episode 15
16 October 2008
Контрольный выстрел
Season 9 Episode 16
16 October 2008
Международный патруль
Season 9 Episode 17
17 October 2008
Коктейль
Season 9 Episode 18
17 October 2008
Без срока давности
Season 9 Episode 19
18 October 2008
Первая любовь
Season 9 Episode 20
18 October 2008
Фото на память
Season 9 Episode 21
19 October 2008
Несколько зеленых камней
Season 9 Episode 22
19 October 2008
Беги, белый кролик
Season 9 Episode 23
20 October 2008
Собачья радость
Season 9 Episode 24
20 October 2008
Фотосессия с красной косынкой
Season 9 Episode 25
21 October 2008
Без креста
Season 9 Episode 26
21 October 2008
Ночной оборотень. Часть 1
Season 9 Episode 27
22 October 2008
Ночной оборотень. Часть 2
Season 9 Episode 28
22 October 2008
Путь меча
Season 9 Episode 29
23 October 2008
Фавориты фортуны
Season 9 Episode 30
23 October 2008
Пропавшие без вести
Season 9 Episode 31
29 October 2009
Девять жизней
Season 9 Episode 32
29 October 2009
TV series release schedule
