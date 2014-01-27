В 13-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в парке находят труп человека, облаченный в подлинное платье девятнадцатого века. Криминалисты устанавливают, что в него выстрелили из доисторического оружия. Оперативники идут по следу, и он приводит их в клуб любителей древностей. Также в этом сезоне следователи расследуют убийство успешного предпринимателя, которого нашли мертвым в собственной квартире, ищут человека, ответственного за смерть главного редактора крупного издания, и охотятся на банду грабителей, совершивших нападение на ювелирный магазин. При попытке остановить их Соловей получает огнестрельное ранение.