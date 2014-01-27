Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 13

Ulitsy razbitykh fonarey

Ulitsy razbitykh fonarey
Title Сезон 13
Season premiere 27 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 13 description

В 13-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в парке находят труп человека, облаченный в подлинное платье девятнадцатого века. Криминалисты устанавливают, что в него выстрелили из доисторического оружия. Оперативники идут по следу, и он приводит их в клуб любителей древностей. Также в этом сезоне следователи расследуют убийство успешного предпринимателя, которого нашли мертвым в собственной квартире, ищут человека, ответственного за смерть главного редактора крупного издания, и охотятся на банду грабителей, совершивших нападение на ювелирный магазин. При попытке остановить их Соловей получает огнестрельное ранение. 

6.1 IMDb
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 13 list of episodes
Дуэль
Season 13 Episode 1
27 January 2014
Старая схема
Season 13 Episode 2
27 January 2014
Цена жизни
Season 13 Episode 3
28 January 2014
Холодец в натюрморте
Season 13 Episode 4
28 January 2014
Семейный подряд
Season 13 Episode 5
29 January 2014
Честь мундира
Season 13 Episode 6
29 January 2014
Запах ванили
Season 13 Episode 7
30 January 2014
Горячий репортаж
Season 13 Episode 8
30 January 2014
Полный расчет
Season 13 Episode 9
31 January 2014
Королева дороги
Season 13 Episode 10
31 January 2014
Собачья смерть
Season 13 Episode 11
31 January 2014
Иллюзия убийства
Season 13 Episode 12
31 January 2014
День Святого Валентина
Season 13 Episode 13
3 February 2014
Человек на скамейке
Season 13 Episode 14
3 February 2014
Тварь бессловесная
Season 13 Episode 15
4 February 2014
Дом с привидениями
Season 13 Episode 16
4 February 2014
Мечта
Season 13 Episode 17
5 February 2014
Дожить до премьеры
Season 13 Episode 18
5 February 2014
Враг твоего врага
Season 13 Episode 19
6 February 2014
Хокку
Season 13 Episode 20
6 February 2014
Стрекоза
Season 13 Episode 21
10 February 2014
Эликсир молодости
Season 13 Episode 22
10 February 2014
Наташенька
Season 13 Episode 23
11 February 2014
Смерть ангела
Season 13 Episode 24
11 February 2014
Другой мотив
Season 13 Episode 25
12 February 2014
Странное дело
Season 13 Episode 26
12 February 2014
Бес в ребро
Season 13 Episode 27
13 February 2014
Волк в овечьей шкуре
Season 13 Episode 28
13 February 2014
Уж замуж невтерпеж
Season 13 Episode 29
17 February 2014
Близнецы
Season 13 Episode 30
17 February 2014
Крупная рыба
Season 13 Episode 31
18 February 2014
Возвращение убийцы
Season 13 Episode 32
18 February 2014
Бумеранг
Season 13 Episode 33
19 February 2014
Щелкунчик и Маугли
Season 13 Episode 34
19 February 2014
Игра на выбывание
Season 13 Episode 35
20 February 2014
Убить папу
Season 13 Episode 36
20 February 2014
Шанс
Season 13 Episode 37
21 February 2014
Жертва любви
Season 13 Episode 38
21 February 2014
Справедливости ради
Season 13 Episode 39
21 February 2014
Главный подозреваемый
Season 13 Episode 40
21 February 2014
TV series release schedule
