В 10-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в Санкт-Петербурге проходит операция по захвату наркоторговцев. В ходе нее случайно погибает человек, который работал осведомителем Дымова. Он вываливается из окна высотного здания. Еще одного дилера убивает один из криминальных авторитетов. Также в отеле находят мертвое тело. Выясняется, что жертвой стал никому не известный постоялец. Кто-то перерезал ему горло. А к Рыданову обращается с просьбой давняя знакомая. Она просит оказать ей содействие в поисках супруга, который неожиданно пропал без вести. Андрей берется за дело и вскоре выясняет, что этого человека убили.