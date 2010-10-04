Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 10 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 10
Season premiere 4 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 32
Runtime 24 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в Санкт-Петербурге проходит операция по захвату наркоторговцев. В ходе нее случайно погибает человек, который работал осведомителем Дымова. Он вываливается из окна высотного здания. Еще одного дилера убивает один из криминальных авторитетов. Также в отеле находят мертвое тело. Выясняется, что жертвой стал никому не известный постоялец. Кто-то перерезал ему горло. А к Рыданову обращается с просьбой давняя знакомая. Она просит оказать ей содействие в поисках супруга, который неожиданно пропал без вести. Андрей берется за дело и вскоре выясняет, что этого человека убили.

"Ulitsy razbitykh fonarey" season 10 list of episodes.
Информатор
Season 10 Episode 1
4 October 2010
Один процент
Season 10 Episode 2
4 October 2010
Не дороже денег
Season 10 Episode 3
5 October 2010
Дикий пляж
Season 10 Episode 4
5 October 2010
Смерть ботаника
Season 10 Episode 5
6 October 2010
Самосуд
Season 10 Episode 6
6 October 2010
Ошибочка
Season 10 Episode 7
7 October 2010
Поцелуев мост
Season 10 Episode 8
7 October 2010
Плевое дело
Season 10 Episode 9
11 October 2010
Ангел Смерти
Season 10 Episode 10
11 October 2010
Любовь он-лайн
Season 10 Episode 11
12 October 2010
Похититель с велосипедом
Season 10 Episode 12
12 October 2010
На обочине
Season 10 Episode 13
13 October 2010
Зуб мудрости
Season 10 Episode 14
13 October 2010
Букет белых роз
Season 10 Episode 15
14 October 2010
Кошкино золото
Season 10 Episode 16
14 October 2010
Потрошители
Season 10 Episode 17
18 October 2010
Чердачное дело
Season 10 Episode 18
18 October 2010
Ошибка Самурая
Season 10 Episode 19
19 October 2010
Дело на миллион
Season 10 Episode 20
20 October 2010
Два червонца
Season 10 Episode 21
20 October 2010
Товарищ по партии
Season 10 Episode 22
21 October 2010
Куриная слепота
Season 10 Episode 23
25 October 2010
Кощей смертный
Season 10 Episode 24
25 October 2010
Петербургский треугольник
Season 10 Episode 25
26 October 2010
Восточная кухня
Season 10 Episode 26
26 October 2010
Свободный выгул
Season 10 Episode 27
27 October 2010
Изнаночная петля
Season 10 Episode 28
27 October 2010
Честь стукача. Часть 1
Season 10 Episode 29
28 October 2010
Честь стукача. Часть 2
Season 10 Episode 30
28 October 2010
Он всегда звонит трижды
Season 10 Episode 31
1 November 2010
Обратный просчет
Season 10 Episode 32
1 November 2010
