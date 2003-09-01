Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 4

Ulitsy razbitykh fonarey season 4 poster
Ulitsy razbitykh fonarey

Ulitsy razbitykh fonarey
Season 4
Season premiere 1 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» оперативники расследуют дело о пропаже ценного оружия из коммунальной квартиры, ищут преступника, который спрятал тело жертвы в шкаф, а также выходят на след человека, виновного во взрыве автомобиля. Между тем Мухомор отправляется в Красноярск, чтобы уладить семейные проблемы, а Дукалис встречается со своей давней знакомой, которая оказалась в Санкт-Петербурге по делам. Когда он делится с ней обстоятельствами нового дела, связанного с сексуальным насильником, женщина подает весьма неожиданную идею. Оказывается, она работает сексопатологом и кое-что смыслит в таких вопросах. 

6.1 IMDb
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 4 list of episodes
Знак судьбы
Season 4 Episode 1
1 September 2003
У каждого в шкафу свой скелет. Часть 1
Season 4 Episode 2
2 September 2003
У каждого в шкафу свой скелет. Часть 2
Season 4 Episode 3
3 September 2003
Королева бензоколонок
Season 4 Episode 4
4 September 2003
На улице Марата. Часть 1
Season 4 Episode 5
8 September 2003
На улице Марата. Часть 2
Season 4 Episode 6
9 September 2003
Лобовая атака. Часть 1
Season 4 Episode 7
10 September 2003
Лобовая атака. Часть 2
Season 4 Episode 8
11 September 2003
Пятая власть
Season 4 Episode 9
15 September 2003
Мягкий приговор
Season 4 Episode 10
16 September 2003
Долго и счастливо
Season 4 Episode 11
17 September 2003
Везёт же людям!
Season 4 Episode 12
18 September 2003
Настройщик
Season 4 Episode 13
23 September 2003
Выстрел в спину
Season 4 Episode 14
24 September 2003
Отцы и дети. Часть 1
Season 4 Episode 15
25 September 2003
Отцы и дети. Часть 2
Season 4 Episode 16
29 September 2003
Изгой
Season 4 Episode 17
30 September 2003
Смертельная болезнь
Season 4 Episode 18
1 October 2003
Бабочка. Часть 1
Season 4 Episode 19
2 October 2003
Бабочка. Часть 2
Season 4 Episode 20
6 October 2003
Сальдо-бульдо. Часть 1
Season 4 Episode 21
7 October 2003
Сальдо-бульдо. Часть 2
Season 4 Episode 22
8 October 2003
Морские волки
Season 4 Episode 23
9 October 2003
Стриптиз по-тайски
Season 4 Episode 24
13 October 2003
Воронья слободка
Season 4 Episode 25
14 October 2003
Тонкости бизнеса
Season 4 Episode 26
15 October 2003
