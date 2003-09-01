В 4-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» оперативники расследуют дело о пропаже ценного оружия из коммунальной квартиры, ищут преступника, который спрятал тело жертвы в шкаф, а также выходят на след человека, виновного во взрыве автомобиля. Между тем Мухомор отправляется в Красноярск, чтобы уладить семейные проблемы, а Дукалис встречается со своей давней знакомой, которая оказалась в Санкт-Петербурге по делам. Когда он делится с ней обстоятельствами нового дела, связанного с сексуальным насильником, женщина подает весьма неожиданную идею. Оказывается, она работает сексопатологом и кое-что смыслит в таких вопросах.