Ulitsy razbitykh fonarey season 5 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 5 poster
Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 5
Season premiere 16 February 2004
Production year 2004
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» директор заведения общественного питания оказывается случайной свидетельницей убийства. Она оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов в составлении фоторобота преступника. Однако теперь женщине и самой угрожает опасность. Кроме того, в Санкт-Петербурге кто-то взрывает пустые автомобили, которые владельцы ставят прямо на тротуарах. Борца с беспределом именуют Взрывателем. Именно его предстоит найти сотрудникам оперативного отдела. А у знакомых Варвары похищают дочь, за которую злоумышленники требуют огромный выкуп.

6.1 IMDb
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Дезинфекция
Season 5 Episode 1
16 February 2004
Лохотрон
Season 5 Episode 2
17 February 2004
Охота на "крокодила". Часть 1
Season 5 Episode 3
18 February 2004
Охота на "крокодила". Часть 2
Season 5 Episode 4
19 February 2004
Герой дня
Season 5 Episode 5
24 February 2004
Крымский серпантин. Часть 1
Season 5 Episode 6
25 February 2004
Крымский серпантин. Часть 2
Season 5 Episode 7
26 February 2004
Собачий промысел
Season 5 Episode 8
1 March 2004
Наследница
Season 5 Episode 9
2 March 2004
Белый карлик
Season 5 Episode 10
3 March 2004
Альбом великого поэта
Season 5 Episode 11
4 March 2004
Свежая кровь
Season 5 Episode 12
9 March 2004
Бывший. Часть 1
Season 5 Episode 13
10 March 2004
Бывший. Часть 2
Season 5 Episode 14
11 March 2004
Налог на убийство
Season 5 Episode 15
15 March 2004
Крайние обстоятельства
Season 5 Episode 16
16 March 2004
Дамоклов меч
Season 5 Episode 17
17 March 2004
Марш Мендельсона
Season 5 Episode 18
18 March 2004
Под сенью девушек в цвету
Season 5 Episode 19
22 March 2004
Последний урок
Season 5 Episode 20
23 March 2004
Самородок
Season 5 Episode 21
24 March 2004
Золотая банка
Season 5 Episode 22
25 March 2004
Удача по прозвищу "Пруха"
Season 5 Episode 23
29 March 2004
День всех дураков
Season 5 Episode 24
30 March 2004
Живая рыба
Season 5 Episode 25
31 March 2004
Горячие головы
Season 5 Episode 26
2 April 2004
