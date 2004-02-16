В 5-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» директор заведения общественного питания оказывается случайной свидетельницей убийства. Она оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов в составлении фоторобота преступника. Однако теперь женщине и самой угрожает опасность. Кроме того, в Санкт-Петербурге кто-то взрывает пустые автомобили, которые владельцы ставят прямо на тротуарах. Борца с беспределом именуют Взрывателем. Именно его предстоит найти сотрудникам оперативного отдела. А у знакомых Варвары похищают дочь, за которую злоумышленники требуют огромный выкуп.