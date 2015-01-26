Menu
Title Сезон 14
Season premiere 26 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 14 description

В 14-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» оперативники принимаются за новые расследования. Им предстоит отыскать убийцу молодой девушки, чей труп обнаружили во дворе дома, а также вычислить человека, ответственного за гибель мужчины в квартире многоэтажного жилого комплекса. Кроме того, неизвестный преступник жестоко расправляется с владельцем известной клиники эстетической медицины. Его тело оказывается в автомобиле, оставленном посреди шоссе за городом. А предприниматель и юрист принимают свою смерть от рук светловолосой девушки, проникшей в сауну, где они отдыхали. Следователи берутся за дело.

"Ulitsy razbitykh fonarey" season 14 list of episodes. TV series release schedule
Письмо счастья
Season 14 Episode 1
26 January 2015
Шакалы
Season 14 Episode 2
26 January 2015
Без лица
Season 14 Episode 3
26 January 2015
Горячий пар
Season 14 Episode 4
27 January 2015
Капкан для опера
Season 14 Episode 5
27 January 2015
Смерть в отеле
Season 14 Episode 6
27 January 2015
Фамильные ценности
Season 14 Episode 7
28 January 2015
Только раз в году
Season 14 Episode 8
28 January 2015
Охраняемое лицо
Season 14 Episode 9
28 January 2015
Потерянный рай
Season 14 Episode 10
29 January 2015
Сезон охоты
Season 14 Episode 11
29 January 2015
Семейный бизнес
Season 14 Episode 12
29 January 2015
День судьи
Season 14 Episode 13
2 February 2015
Синдром агрессии
Season 14 Episode 14
2 February 2015
Лифт на тот свет
Season 14 Episode 15
2 February 2015
Бесценный пассажир
Season 14 Episode 16
3 February 2015
Ядовитые цветы
Season 14 Episode 17
3 February 2015
Чужие глаза
Season 14 Episode 18
4 February 2015
Счастливчик
Season 14 Episode 19
4 February 2015
Джек-пот
Season 14 Episode 20
5 February 2015
Опасный вираж
Season 14 Episode 21
9 February 2015
Дамские страсти
Season 14 Episode 22
9 February 2015
Пауки
Season 14 Episode 23
9 February 2015
Все цвета картриджа
Season 14 Episode 24
9 February 2015
Запутанный след
Season 14 Episode 25
10 February 2015
Беглые
Season 14 Episode 26
10 February 2015
Дорожные пираты
Season 14 Episode 27
10 February 2015
Расклад на троих
Season 14 Episode 28
10 February 2015
Хозяева смерти
Season 14 Episode 29
11 February 2015
Свадебный переполох
Season 14 Episode 30
11 February 2015
Не иметь, не терять
Season 14 Episode 31
11 February 2015
Экзамен для отличника
Season 14 Episode 32
11 February 2015
Ставка ценою в жизнь
Season 14 Episode 33
12 February 2015
Утренняя почта
Season 14 Episode 34
12 February 2015
Со смертельным исходом
Season 14 Episode 35
12 February 2015
Хорошие кадры
Season 14 Episode 36
12 February 2015
