В 14-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» оперативники принимаются за новые расследования. Им предстоит отыскать убийцу молодой девушки, чей труп обнаружили во дворе дома, а также вычислить человека, ответственного за гибель мужчины в квартире многоэтажного жилого комплекса. Кроме того, неизвестный преступник жестоко расправляется с владельцем известной клиники эстетической медицины. Его тело оказывается в автомобиле, оставленном посреди шоссе за городом. А предприниматель и юрист принимают свою смерть от рук светловолосой девушки, проникшей в сауну, где они отдыхали. Следователи берутся за дело.