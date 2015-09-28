Menu
Ulitsy razbitykh fonarey

Title Сезон 15
Season premiere 28 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 15 description

В 15-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» у оперативников снова много работы. Они расследуют дело об убийстве криминального авторитета, в смерти которого подозревают одного из его приспешников, а также выясняют, кто задушил молодую девушку во дворе жилого дома. Следователи считают, что это мог сделать ее супруг, но эта версия не оправдывает себя. Кроме того, криминалисты устанавливают, что смерть известного спортсмена Варламова, выпавшего из окна собственной квартиры, наступила в результате удара тяжелым предметом по голове. Главным подозреваемым становится другой футболист, карьера которого рухнула из-за Варламова. 

"Ulitsy razbitykh fonarey" season 15 list of episodes
Родительский инстинкт
Season 15 Episode 1
28 September 2015
Азартный случай
Season 15 Episode 2
28 September 2015
Объятия смерти
Season 15 Episode 3
28 September 2015
Очевидный вариант
Season 15 Episode 4
28 September 2015
Подводные камни
Season 15 Episode 5
29 September 2015
Убойный футбол
Season 15 Episode 6
29 September 2015
Хищник
Season 15 Episode 7
30 September 2015
Сеанс черной магии
Season 15 Episode 8
30 September 2015
Маска смерти
Season 15 Episode 9
1 October 2015
Ключ к убийству
Season 15 Episode 10
1 October 2015
В базах не значится
Season 15 Episode 11
2 October 2015
Танцы со смертью
Season 15 Episode 12
2 October 2015
Пуля из прошлого
Season 15 Episode 13
2 October 2015
Обида
Season 15 Episode 14
5 October 2015
Генетика
Season 15 Episode 15
5 October 2015
Новогодний переполох
Season 15 Episode 16
6 October 2015
Смерть по скорой
Season 15 Episode 17
6 October 2015
Работа над ошибками
Season 15 Episode 18
7 October 2015
Охраняется государством
Season 15 Episode 19
7 October 2015
Болтун
Season 15 Episode 20
8 October 2015
Домик в лесу
Season 15 Episode 21
8 October 2015
Мышь нелепая
Season 15 Episode 22
9 October 2015
Высшая мера
Season 15 Episode 23
9 October 2015
Клинический случай
Season 15 Episode 24
9 October 2015
Убойный процент
Season 15 Episode 25
29 August 2016
Двойной просчет
Season 15 Episode 26
30 August 2016
Не страховой случай
Season 15 Episode 27
31 August 2016
Оплата по счетам
Season 15 Episode 28
1 September 2016
Цена свободы
Season 15 Episode 29
5 September 2016
Доходное место
Season 15 Episode 30
6 September 2016
Старый должок
Season 15 Episode 31
7 September 2016
Полицейская краса
Season 15 Episode 32
8 September 2016
Большая подстава
Season 15 Episode 33
30 September 2016
Дорожный конфликт
Season 15 Episode 34
30 September 2016
Знак скорпиона
Season 15 Episode 35
3 April 2017
Рубин Каира
Season 15 Episode 36
3 April 2017
Реле с ячейкой
Season 15 Episode 37
4 April 2017
Сокровища
Season 15 Episode 38
4 April 2017
Пьяная дача
Season 15 Episode 39
5 April 2017
Третий лишний
Season 15 Episode 40
6 April 2017
