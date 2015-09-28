В 15-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» у оперативников снова много работы. Они расследуют дело об убийстве криминального авторитета, в смерти которого подозревают одного из его приспешников, а также выясняют, кто задушил молодую девушку во дворе жилого дома. Следователи считают, что это мог сделать ее супруг, но эта версия не оправдывает себя. Кроме того, криминалисты устанавливают, что смерть известного спортсмена Варламова, выпавшего из окна собственной квартиры, наступила в результате удара тяжелым предметом по голове. Главным подозреваемым становится другой футболист, карьера которого рухнула из-за Варламова.