В 1-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в центре событий оказываются лучшие оперативники российской милиции. Ларин и его команда молодых сотрудников розыска занимаются расследованием запутанных преступлений. Даже в самые тяжелые моменты эта четверка не теряет присутствия духа и чувства юмора, которые помогают им отыскать выход из наиболее критических ситуаций. Они ловят местного вора-рецидивиста Зубра, ищут убийцу уличного торговца, которого кто-то пырнул ножом, а также выходят на след грабителя, вынесшего из квартиры состоятельного предпринимателя несколько десятков тысяч долларов.