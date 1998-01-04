Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 1 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 1 poster
Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 January 1998
Production year 1998
Number of episodes 33
Runtime 24 hours 45 minutes
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в центре событий оказываются лучшие оперативники российской милиции. Ларин и его команда молодых сотрудников розыска занимаются расследованием запутанных преступлений. Даже в самые тяжелые моменты эта четверка не теряет присутствия духа и чувства юмора, которые помогают им отыскать выход из наиболее критических ситуаций. Они ловят местного вора-рецидивиста Зубра, ищут убийцу уличного торговца, которого кто-то пырнул ножом, а также выходят на след грабителя, вынесшего из квартиры состоятельного предпринимателя несколько десятков тысяч долларов. 

6.1 IMDb
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Кошмар на улице С.
Season 1 Episode 1
4 January 1998
Попутчики
Season 1 Episode 2
11 January 1998
Инферно
Season 1 Episode 3
18 January 1998
Целую, Ларин
Season 1 Episode 4
25 January 1998
Блюз осеннего вечера
Season 1 Episode 5
1 February 1998
Страховочный вариант
Season 1 Episode 6
8 February 1998
Сексот Цыплаков
Season 1 Episode 7
15 February 1998
Темное пиво, или урок английского
Season 1 Episode 8
22 February 1998
Третий слева
Season 1 Episode 9
1 March 1998
Испорченный телефон
Season 1 Episode 10
8 March 1998
Операция "Чистые руки". Часть 1
Season 1 Episode 11
15 March 1998
Операция "Чистые руки". Часть 2
Season 1 Episode 12
22 March 1998
Отсутствие доказательств
Season 1 Episode 13
29 March 1998
Напиток для настоящих мужчин
Season 1 Episode 14
5 April 1998
Высокое напряжение
Season 1 Episode 15
12 April 1998
Вторжение в частную жизнь
Season 1 Episode 16
19 April 1998
Танцы на льду
Season 1 Episode 17
26 April 1998
Петербургский презент
Season 1 Episode 18
7 June 1998
Инстинкт мотылька
Season 1 Episode 19
14 June 1998
Ля-ля-фа
Season 1 Episode 20
21 June 1998
Дело репортера
Season 1 Episode 21
28 June 1998
Подставка
Season 1 Episode 22
5 July 1998
Охота на крыс
Season 1 Episode 23
12 July 1998
Чарующие сны
Season 1 Episode 24
19 July 1998
Моль бледная
Season 1 Episode 25
26 July 1998
Обнесенные Ветром
Season 1 Episode 26
2 August 1998
Многая лета
Season 1 Episode 27
9 August 1998
Лекарство от скуки
Season 1 Episode 28
16 August 1998
Погоня за призраком
Season 1 Episode 29
23 August 1998
Куколка
Season 1 Episode 30
30 August 1998
Женское счастье
Season 1 Episode 31
6 September 1998
Дело № 1999. Часть 1
Season 1 Episode 32
31 December 1998
Дело № 1999. Часть 2
Season 1 Episode 33
31 December 1998
TV series release schedule
