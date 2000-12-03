В 3-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» Ларина и остальных оперативников снова ожидает много работы. Им нужно вычислить, кто взорвал машину предпринимателя Воробьева, убил мужчину, который направлялся к своей пассии, а также понять, каким образом убитый горожанин оказался в клетке зоопарка – вместе с белым медведем. При этом герои запоздало узнают, что их приятеля – журналиста Костю Новикова – постигло несчастье. Он не решается обратиться к друзьям-милиционерам, а лишь вскользь упоминает о проблеме, так как боится, что его самого могут заподозрить в причастности к криминальным разборкам.