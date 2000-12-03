Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ulitsy razbitykh fonarey season 3 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Ulitsy razbitykh fonarey Seasons Season 3

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 3
Season premiere 3 December 2000
Production year 2000
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» Ларина и остальных оперативников снова ожидает много работы. Им нужно вычислить, кто взорвал машину предпринимателя Воробьева, убил мужчину, который направлялся к своей пассии, а также понять, каким образом убитый горожанин оказался в клетке зоопарка – вместе с белым медведем. При этом герои запоздало узнают, что их приятеля – журналиста Костю Новикова – постигло несчастье. Он не решается обратиться к друзьям-милиционерам, а лишь вскользь упоминает о проблеме, так как боится, что его самого могут заподозрить в причастности к криминальным разборкам.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6.1 IMDb
Write review
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Дурь
Season 3 Episode 1
3 December 2000
Врачебная тайна
Season 3 Episode 2
9 December 2000
Человек со шрамом
Season 3 Episode 3
10 December 2000
Макароны по-скотски
Season 3 Episode 4
16 December 2000
Труп из зоопарка
Season 3 Episode 5
22 December 2000
Добрая память
Season 3 Episode 6
23 December 2000
Он один из нас
Season 3 Episode 7
29 December 2000
Джокер
Season 3 Episode 8
30 December 2000
Сорок лет до возмездия...?!
Season 3 Episode 9
5 January 2001
Необоснованное применение
Season 3 Episode 10
6 January 2001
Прощай, обезьяна, или Призрак опера. Часть 1
Season 3 Episode 11
31 December 2000
Прощай, обезьяна, или Призрак опера. Часть 2
Season 3 Episode 12
1 January 2001
Убийство под музыку
Season 3 Episode 13
13 December 2001
Новые веяния
Season 3 Episode 14
14 December 2001
Чёрная метка
Season 3 Episode 15
15 December 2001
Домовой
Season 3 Episode 16
16 December 2001
Шалом, менты! Часть 1
Season 3 Episode 17
17 December 2001
Шалом, менты! Часть 2
Season 3 Episode 18
18 December 2001
Не пожелаю зла
Season 3 Episode 19
19 December 2001
Снежный барс
Season 3 Episode 20
20 December 2001
Звёздная болезнь
Season 3 Episode 21
21 December 2001
Эхо блокады
Season 3 Episode 22
22 December 2001
Парень из нашего города. Часть 1
Season 3 Episode 23
14 October 2002
Парень из нашего города. Часть 2
Season 3 Episode 24
15 October 2002
Исчезновение
Season 3 Episode 25
16 October 2002
Кошки-мышки
Season 3 Episode 26
17 October 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more