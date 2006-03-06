В 7-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» двое грабителей похищают из автомобиля персидский ковер, свернутый в рулон. В скором времени они с ужасом обнаруживают, что в рулоне находится мертвое тело. Молодой талантливый танцор прибывает в Петербург, чтобы принять участие в кастинге в популярный коллектив. Между ним и продюсером с нетрадиционной сексуальной ориентацией возникает потасовка, а на следующий день продюсера обнаруживают убитым. К тому же кто-то лишает жизни женщину преклонных лет с ограниченными физическими возможностями. Со всеми этими преступлениями предстоит разобраться сотрудникам петербургской милиции.