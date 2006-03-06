Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 7 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Ulitsy razbitykh fonarey Seasons Season 7

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 7
Season premiere 6 March 2006
Production year 2006
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» двое грабителей похищают из автомобиля персидский ковер, свернутый в рулон. В скором времени они с ужасом обнаруживают, что в рулоне находится мертвое тело. Молодой талантливый танцор прибывает в Петербург, чтобы принять участие в кастинге в популярный коллектив. Между ним и продюсером с нетрадиционной сексуальной ориентацией возникает потасовка, а на следующий день продюсера обнаруживают убитым. К тому же кто-то лишает жизни женщину преклонных лет с ограниченными физическими возможностями. Со всеми этими преступлениями предстоит разобраться сотрудникам петербургской милиции. 

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6.1 IMDb
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Ковер
Season 7 Episode 1
6 March 2006
Високосный год
Season 7 Episode 2
9 March 2006
Протекция
Season 7 Episode 3
10 March 2006
Цена жизни
Season 7 Episode 4
13 March 2006
Женщина моей мечты
Season 7 Episode 5
14 March 2006
Убийство, которого не было
Season 7 Episode 6
15 March 2006
Большой приз
Season 7 Episode 7
16 March 2006
Инстинкт Леопольда
Season 7 Episode 8
20 March 2006
Шестерка
Season 7 Episode 9
21 March 2006
Профилактика
Season 7 Episode 10
22 March 2006
Подстава
Season 7 Episode 11
23 March 2006
Третья жертва
Season 7 Episode 12
27 March 2006
Роковое похмелье
Season 7 Episode 13
28 March 2006
Мститель
Season 7 Episode 14
29 March 2006
Случайное знакомство
Season 7 Episode 15
30 March 2006
Метод Фрейда
Season 7 Episode 16
3 April 2006
Чужие окна
Season 7 Episode 17
4 April 2006
Пустяковое дело
Season 7 Episode 18
5 April 2006
Вера, Надежда, Любовь
Season 7 Episode 19
6 April 2006
Скандал в благородном семействе
Season 7 Episode 20
10 April 2006
Человек за спиной
Season 7 Episode 21
11 April 2006
По ту сторону рекламы
Season 7 Episode 22
12 April 2006
Источник информации
Season 7 Episode 23
13 April 2006
Стрела судьбы
Season 7 Episode 24
17 April 2006
Ментовский романс
Season 7 Episode 25
18 April 2006
Ловушка
Season 7 Episode 26
19 April 2006
