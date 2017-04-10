Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 16 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 16 poster
Kinoafisha TV Shows Ulitsy razbitykh fonarey Seasons Season 16

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 16
Season premiere 10 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 16 description

В 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» главные герои вновь ловят опасных преступников, представляющих угрозу для жителей Санкт-Петербурга. Они расследуют насильственную смерть двух мужчин, страдающих от наркотической зависимости, идут по следам человека, убившего хозяина нелегального игорного дома, а также устанавливают причины гибели знаменитой актрисы преклонного возраста. Эксперты выясняют, что ее отравили. А при аресте наркоторговца сотрудники правоохранительных органов находят мертвое тело известного политика. Всплывает много грязных подробностей о его деятельности на посту депутата.

Series rating

0.0
2 votes
6.1 IMDb
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 16 list of episodes. TV series release schedule
Бойня в притоне
Season 16 Episode 1
10 April 2017
Рулетка
Season 16 Episode 2
10 April 2017
Смертельные объятия
Season 16 Episode 3
11 April 2017
Смерть для широкого зрителя
Season 16 Episode 4
11 April 2017
Труба
Season 16 Episode 5
12 April 2017
Гадюка
Season 16 Episode 6
12 April 2017
Пат
Season 16 Episode 7
13 April 2017
Засада
Season 16 Episode 8
13 April 2017
Семейные тайны
Season 16 Episode 9
11 September 2017
Фамильные ценности
Season 16 Episode 10
12 September 2017
Третий лишний
Season 16 Episode 11
13 September 2017
Человек с ружьём
Season 16 Episode 12
14 September 2017
Мой талисман
Season 16 Episode 13
15 September 2017
Кризис в отношениях
Season 16 Episode 14
18 September 2017
Поздний заказ
Season 16 Episode 15
19 September 2017
Женщина в красном всегда права
Season 16 Episode 16
20 September 2017
Старое дело
Season 16 Episode 17
21 September 2017
Не по плану
Season 16 Episode 18
22 September 2017
Семейное дело
Season 16 Episode 19
25 September 2017
Факты против чувств
Season 16 Episode 20
26 September 2017
Холодный расчёт
Season 16 Episode 21
27 September 2017
Катафалк
Season 16 Episode 22
28 September 2017
Деловая жесть
Season 16 Episode 23
29 September 2017
Снежный человек
Season 16 Episode 24
31 December 2018
Племянница
Season 16 Episode 25
20 May 2019
Последнее чаепитие
Season 16 Episode 26
20 May 2019
Смертельный номер
Season 16 Episode 27
21 May 2019
Опасная работа
Season 16 Episode 28
21 May 2019
Магия кино
Season 16 Episode 29
22 May 2019
Подброшенное письмо
Season 16 Episode 30
22 May 2019
Земельный вопрос
Season 16 Episode 31
23 May 2019
Чувство собственности
Season 16 Episode 32
23 May 2019
Неотложное дело
Season 16 Episode 33
24 May 2019
Банда
Season 16 Episode 34
24 May 2019
Кредит доверия
Season 16 Episode 35
27 May 2019
Соблазн
Season 16 Episode 36
28 May 2019
Сюрприз из багажника
Season 16 Episode 37
29 May 2019
Старая история
Season 16 Episode 38
30 May 2019
Было, да всплыло
Season 16 Episode 39
31 May 2019
Надоевший долг
Season 16 Episode 40
3 June 2019
