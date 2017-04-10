В 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» главные герои вновь ловят опасных преступников, представляющих угрозу для жителей Санкт-Петербурга. Они расследуют насильственную смерть двух мужчин, страдающих от наркотической зависимости, идут по следам человека, убившего хозяина нелегального игорного дома, а также устанавливают причины гибели знаменитой актрисы преклонного возраста. Эксперты выясняют, что ее отравили. А при аресте наркоторговца сотрудники правоохранительных органов находят мертвое тело известного политика. Всплывает много грязных подробностей о его деятельности на посту депутата.