Во 2-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» история о приключениях сотрудников уголовного розыска продолжается. Команда петербургских милиционеров вновь избавляет родной город от преступности. Их в очередной раз ожидают непростые расследования, стремительные погони и захваты злоумышленников. Кто-то нападает на Виктора Левитина – человека, который владеет сетью автомобильных салонов. Во время следствия оказывается, что бизнесмен и сам нечист на руку. Накануне новогодних праздников привлекательная девушка-репортер собирается взять интервью у милиционеров. Ее «жертвами» становятся Ларин и Казанова.