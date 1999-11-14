Menu
Ulitsy razbitykh fonarey season 2 watch online

Ulitsy razbitykh fonarey season 2 poster
Ulitsy razbitykh fonarey

Ulitsy razbitykh fonarey 16+
Title Сезон 2
Season premiere 14 November 1999
Production year 1999
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Ulitsy razbitykh fonarey" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» история о приключениях сотрудников уголовного розыска продолжается. Команда петербургских милиционеров вновь избавляет родной город от преступности. Их в очередной раз ожидают непростые расследования, стремительные погони и захваты злоумышленников. Кто-то нападает на Виктора Левитина – человека, который владеет сетью автомобильных салонов. Во время следствия оказывается, что бизнесмен и сам нечист на руку. Накануне новогодних праздников привлекательная девушка-репортер собирается взять интервью у милиционеров. Ее «жертвами» становятся Ларин и Казанова.

"Ulitsy razbitykh fonarey" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Аварийная защита
Season 2 Episode 1
14 November 1999
Ищу работу с риском
Season 2 Episode 2
21 November 1999
Контрабас
Season 2 Episode 3
28 November 1999
Визит к доктору
Season 2 Episode 4
5 December 1999
Трубка фирмы Данхилл
Season 2 Episode 5
12 December 1999
Новое слово в живописи
Season 2 Episode 6
19 December 1999
Королева красоты
Season 2 Episode 7
26 December 1999
Дама с собакой
Season 2 Episode 8
2 January 2000
Шла Саша по шоссе
Season 2 Episode 9
3 January 2000
Дело чести
Season 2 Episode 10
4 January 2000
Любовный напиток
Season 2 Episode 11
7 January 2000
Сердечная недостаточность
Season 2 Episode 12
14 January 2000
Отпуск для героев. Часть 1
Season 2 Episode 13
31 December 1999
Отпуск для героев. Часть 2
Season 2 Episode 14
1 January 2000
Смерть на пляже
Season 2 Episode 15
21 January 2000
Всё это рок-н-ролл
Season 2 Episode 16
28 January 2000
Школа паука
Season 2 Episode 17
4 February 2000
Ловушка для „Мамонта"
Season 2 Episode 18
11 February 2000
Огонь на опережение
Season 2 Episode 19
18 February 2000
Раритет
Season 2 Episode 20
25 February 2000
Честное пионерское
Season 2 Episode 21
3 March 2000
Рождество
Season 2 Episode 22
10 March 2000
Собака Сталина
Season 2 Episode 23
17 March 2000
Заказчик
Season 2 Episode 24
24 March 2000
