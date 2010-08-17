Menu
Season premiere 17 August 2010
Production year 2010
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 54 minutes
"The Great British Bake Off" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в жюри оказываются известный шеф-повар Пол Голливуд и кулинарная писательница Мэри Берри. Ведущими программы становятся Сью Перкинс и Мел Гедройц. Кастинг успешно проходят десять лучших пекарей-любителей. Никто из них никогда профессионально не занимался кулинарией, но мечтает проявить себя в этой области. В первом испытании участникам поручают в течение трех часов испечь любой торт, который они захотят. Секрет заключается в том, чтобы по-настоящему удивить судей. В каждом рецепте должна быть своя «изюминка» и творческий подход участника.

Cake
Season 1 Episode 1
17 August 2010
Biscuits
Season 1 Episode 2
24 August 2010
Bread
Season 1 Episode 3
31 August 2010
Puddings
Season 1 Episode 4
7 September 2010
Pastry
Season 1 Episode 5
14 September 2010
Tea Party
Season 1 Episode 6
21 September 2010
