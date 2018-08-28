В 9 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» участников вновь представляют ведущие Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а судьями становятся мэтры выпечки Пол Голливуд и Прю Лейт. В обычном формате программы происходят некоторые изменения. Теперь участники выполняют задания не только на комфортабельно оборудованной шеф-кухне, но и в экстремальных условиях на открытом воздухе. В начале конкурса ведущие объявляют Неделю бисквитов – настоящий праздник для зрителей и серьезное испытание для конкурсантов. Не всем из 12 участников удастся подавить волнение и представить на суд жюри достойный десерт.