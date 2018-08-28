Menu
Season premiere 28 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
В 9 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» участников вновь представляют ведущие Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а судьями становятся мэтры выпечки Пол Голливуд и Прю Лейт. В обычном формате программы происходят некоторые изменения. Теперь участники выполняют задания не только на комфортабельно оборудованной шеф-кухне, но и в экстремальных условиях на открытом воздухе. В начале конкурса ведущие объявляют Неделю бисквитов – настоящий праздник для зрителей и серьезное испытание для конкурсантов. Не всем из 12 участников удастся подавить волнение и представить на суд жюри достойный десерт.

Biscuit Week
Season 9 Episode 1
28 August 2018
Cake Week
Season 9 Episode 2
4 September 2018
Bread Week
Season 9 Episode 3
11 September 2018
Dessert Week
Season 9 Episode 4
18 September 2018
Spice Week
Season 9 Episode 5
25 September 2018
Pastry Week
Season 9 Episode 6
2 October 2018
Vegan Week
Season 9 Episode 7
9 October 2018
Danish Week
Season 9 Episode 8
16 October 2018
Patisserie Week - Semi-Final
Season 9 Episode 9
23 October 2018
Final
Season 9 Episode 10
30 October 2018
