Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Great British Bake Off (2010), season 2

The Great British Bake Off season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Great British Bake Off Seasons Season 2

The Great British Bake Off 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 August 2011
Production year 2011
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 12 minutes
"The Great British Bake Off" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» состав жюри остается неизменным: в него по-прежнему входят автор кулинарных книг Мэри Берри и шеф-повар Пол Голливуд. Ведут передачу британские шоумены Сью Перкинс и Мел Гедройц. На сей раз в шоу участвуют не 10, а сразу 12 одаренных пекарей-самоучек из разных уголков Великобритании и даже из других стран, ведь заявки на участие подали три с половиной тысячи человек. Конкурс проводится на территории особняка Валентайн в Редбридже, где все пропитано королевскими традициями. Каждую неделю судьи выбирают не только самого лучшего, но и самого эффектного «Звездного пекаря».

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
The Great British Bake Off List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Cake
Season 2 Episode 1
16 August 2011
Pastries
Season 2 Episode 2
23 August 2011
Bread
Season 2 Episode 3
30 August 2011
Biscuits
Season 2 Episode 4
6 September 2011
Pies
Season 2 Episode 5
13 September 2011
Desserts
Season 2 Episode 6
20 September 2011
Semi-Final
Season 2 Episode 7
27 September 2011
Final - Street Party
Season 2 Episode 8
4 October 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more