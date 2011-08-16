Во 2 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» состав жюри остается неизменным: в него по-прежнему входят автор кулинарных книг Мэри Берри и шеф-повар Пол Голливуд. Ведут передачу британские шоумены Сью Перкинс и Мел Гедройц. На сей раз в шоу участвуют не 10, а сразу 12 одаренных пекарей-самоучек из разных уголков Великобритании и даже из других стран, ведь заявки на участие подали три с половиной тысячи человек. Конкурс проводится на территории особняка Валентайн в Редбридже, где все пропитано королевскими традициями. Каждую неделю судьи выбирают не только самого лучшего, но и самого эффектного «Звездного пекаря».