В 12 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в дюжине финалистов впервые в истории программы оказываются итальянский конкурсант, а также пекарь-веган, не использующий ингредиенты животного происхождения даже ради испытаний. Конкурс вновь судят Пол Голливуд и Прю Лейт, а трансляцию комментируют Ноэль Филдинг и Мэтт Лукас. В качестве фирменного задания пекарям поручают приготовить 12 декоративных мини-булочек за два часа. Техническая задача, поставленная Прю, требует, чтобы пекари за это же время испекли солодовый хлеб с домашним маслом по ее рецепту. Но самым увлекательным и зрелищным испытанием сезона становится создание антигравитационного иллюзионного торта.