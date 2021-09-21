Menu
The Great British Bake Off (2010), season 12

The Great British Bake Off 12+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 21 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
"The Great British Bake Off" season 12 description

В 12 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в дюжине финалистов впервые в истории программы оказываются итальянский конкурсант, а также пекарь-веган, не использующий ингредиенты животного происхождения даже ради испытаний. Конкурс вновь судят Пол Голливуд и Прю Лейт, а трансляцию комментируют Ноэль Филдинг и Мэтт Лукас. В качестве фирменного задания пекарям поручают приготовить 12 декоративных мини-булочек за два часа. Техническая задача, поставленная Прю, требует, чтобы пекари за это же время испекли солодовый хлеб с домашним маслом по ее рецепту. Но самым увлекательным и зрелищным испытанием сезона становится создание антигравитационного иллюзионного торта.

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
Cake Week
Season 12 Episode 1
21 September 2021
Biscuit Week
Season 12 Episode 2
28 September 2021
Bread Week
Season 12 Episode 3
5 October 2021
Dessert Week
Season 12 Episode 4
12 October 2021
German Week
Season 12 Episode 5
19 October 2021
Pastry Week
Season 12 Episode 6
26 October 2021
Caramel Week
Season 12 Episode 7
2 November 2021
Free-From Week
Season 12 Episode 8
9 November 2021
Patisserie Week
Season 12 Episode 9
16 November 2021
The Final
Season 12 Episode 10
23 November 2021
