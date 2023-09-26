В 14-м сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» талантливые молодые люди со всего королевства поборются за победу. Как и прежде, судят их строгие Пол Голливуд и Прю Лейт, знающий толк в кулинарных шедеврах. Каждую неделю претенденты будут получать от жюри по три задания. По итогам конкурса лучшие пекари пройдут дальше, тогда как худшему участнику недели придется вернуться домой. И так до тех пор, пока не останется самый выдающийся. Ведущий программы – неподражаемый комик Ноэль Филдинг, призванный разрядить напряженную обстановку на кухне. Компанию ему на этот раз составит Элисон Хэммонд, сменившая покинувшего проект Мэтта Лукаса.