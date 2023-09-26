Menu
Season premiere 26 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
В 14-м сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» талантливые молодые люди со всего королевства поборются за победу. Как и прежде, судят их строгие Пол Голливуд и Прю Лейт, знающий толк в кулинарных шедеврах. Каждую неделю претенденты будут получать от жюри по три задания. По итогам конкурса лучшие пекари пройдут дальше, тогда как худшему участнику недели придется вернуться домой. И так до тех пор, пока не останется самый выдающийся. Ведущий программы – неподражаемый комик Ноэль Филдинг, призванный разрядить напряженную обстановку на кухне. Компанию ему на этот раз составит Элисон Хэммонд, сменившая покинувшего проект Мэтта Лукаса.  

Cake Week
Season 14 Episode 1
26 September 2023
Biscuit Week
Season 14 Episode 2
3 October 2023
Bread Week
Season 14 Episode 3
10 October 2023
Chocolate Week
Season 14 Episode 4
18 October 2023
Pastry Week
Season 14 Episode 5
24 October 2023
Botanical Week
Season 14 Episode 6
31 October 2023
Dessert Week
Season 14 Episode 7
7 November 2023
Party Week
Season 14 Episode 8
14 November 2023
Patisserie Week
Season 14 Episode 9
21 November 2023
The Final
Season 14 Episode 10
28 November 2023
