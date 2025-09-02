Menu
The Great British Bake Off (2010), season 16
The Great British Bake Off
12+
Original title
Season 16
Title
Сезон 16
Season premiere
2 September 2025
Production year
2025
Number of episodes
10
Runtime
11 hours 30 minutes
TV Show rating
8.5
Rate
11
votes
The Great British Bake Off List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Cake Week
Season 16
Episode 1
2 September 2025
Biscuit Week
Season 16
Episode 2
9 September 2025
Bread Week
Season 16
Episode 3
16 September 2025
School Week
Season 16
Episode 4
23 September 2025
Chocolate Week
Season 16
Episode 5
30 September 2025
Pastry Week
Season 16
Episode 6
7 October 2025
Meringue Week
Season 16
Episode 7
14 October 2025
Dessert Week
Season 16
Episode 8
21 October 2025
Patisserie Week
Season 16
Episode 9
28 October 2025
The Final
Season 16
Episode 10
4 November 2025
TV series release schedule
