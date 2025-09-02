Menu
The Great British Bake Off (2010), season 16

The Great British Bake Off season 16 poster
Kinoafisha TV Shows The Great British Bake Off Seasons Season 16

The Great British Bake Off 12+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 2 September 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
Cake Week
Season 16 Episode 1
2 September 2025
Biscuit Week
Season 16 Episode 2
9 September 2025
Bread Week
Season 16 Episode 3
16 September 2025
School Week
Season 16 Episode 4
23 September 2025
Chocolate Week
Season 16 Episode 5
30 September 2025
Pastry Week
Season 16 Episode 6
7 October 2025
Meringue Week
Season 16 Episode 7
14 October 2025
Dessert Week
Season 16 Episode 8
21 October 2025
Patisserie Week
Season 16 Episode 9
28 October 2025
The Final
Season 16 Episode 10
4 November 2025
