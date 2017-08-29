Menu
The Great British Bake Off (2010), season 8

Season premiere 29 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
"The Great British Bake Off" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» трансляция программы перебирается на Четвертый канал, и шоу немного меняет формат. Ведущими становятся Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а в жюри на смену Мэри Берри приходит Прю Лейт. Зато бессменный судья и шеф-повар Пол Голливуд остается на своем месте. В первом испытании пекарям поручают приготовить пирог из свежих фруктов, но без использования сухофруктов, причем всего за два часа. Для решения непростой технической задачи участников просят за это же ограниченное время приготовить 12 шоколадных мини-булочек по авторскому рецепту Прю, содержащих мятный крем.

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
8.6 IMDb
Cake Week
Season 8 Episode 1
29 August 2017
Biscuit Week
Season 8 Episode 2
5 September 2017
Bread Week
Season 8 Episode 3
12 September 2017
Caramel Week
Season 8 Episode 4
19 September 2017
Pudding Week
Season 8 Episode 5
26 September 2017
Pastry Week
Season 8 Episode 6
3 October 2017
Italian Week
Season 8 Episode 7
10 October 2017
Forgotten Bakes Week
Season 8 Episode 8
17 October 2017
Patisserie Week - Semi-Final
Season 8 Episode 9
24 October 2017
The Final
Season 8 Episode 10
31 October 2017
