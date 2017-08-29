В 8 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» трансляция программы перебирается на Четвертый канал, и шоу немного меняет формат. Ведущими становятся Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а в жюри на смену Мэри Берри приходит Прю Лейт. Зато бессменный судья и шеф-повар Пол Голливуд остается на своем месте. В первом испытании пекарям поручают приготовить пирог из свежих фруктов, но без использования сухофруктов, причем всего за два часа. Для решения непростой технической задачи участников просят за это же ограниченное время приготовить 12 шоколадных мини-булочек по авторскому рецепту Прю, содержащих мятный крем.