В 11 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» новым ведущим в пару к Ноэлю Филдингу становится Мэтт Лукас. В судейской коллегии остаются автор рецептов Прю Лейт и шеф-повар Пол Голливуд. Эпизоды продлеваются до 90 минут каждый вместо обычных 75 минут. Съемки проходят не в комфортабельной кухне викторианского особняка, как раньше, а в шатровой палатке в саду отеля, причем в течение шести, а не двенадцати недель. Победителем сезона впервые за всю историю шоу становится шотландец, и он же получает статус самого юного лауреата «Лучшего пекаря Британии». Чтобы узнать его имя, посмотрите все выпуски шоу!