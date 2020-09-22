Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Great British Bake Off (2010), season 11

The Great British Bake Off season 11 poster
Kinoafisha TV Shows The Great British Bake Off Seasons Season 11

The Great British Bake Off 12+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 22 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
"The Great British Bake Off" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» новым ведущим в пару к Ноэлю Филдингу становится Мэтт Лукас. В судейской коллегии остаются автор рецептов Прю Лейт и шеф-повар Пол Голливуд. Эпизоды продлеваются до 90 минут каждый вместо обычных 75 минут. Съемки проходят не в комфортабельной кухне викторианского особняка, как раньше, а в шатровой палатке в саду отеля, причем в течение шести, а не двенадцати недель. Победителем сезона впервые за всю историю шоу становится шотландец, и он же получает статус самого юного лауреата «Лучшего пекаря Британии». Чтобы узнать его имя, посмотрите все выпуски шоу!

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
The Great British Bake Off List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Cake Week
Season 11 Episode 1
22 September 2020
Biscuit Week
Season 11 Episode 2
29 September 2020
Bread Week
Season 11 Episode 3
6 October 2020
Chocolate Week
Season 11 Episode 4
13 October 2020
Pastry Week
Season 11 Episode 5
20 October 2020
Japanese Week
Season 11 Episode 6
27 October 2020
1980s Week
Season 11 Episode 7
3 November 2020
Dessert Week
Season 11 Episode 8
10 November 2020
Patisserie Week - Semi-Final
Season 11 Episode 9
17 November 2020
The Final
Season 11 Episode 10
24 November 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more