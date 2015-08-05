В 6 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» двенадцать участников вновь борются за звание лучшего кулинара Соединенного Королевства. Значение имеет не столько «школа» и выучка конкурсантов, сколько их талант и фантазия. Никто из них прежде не занимался выпечкой на профессиональном уровне, но тот, кто продержится до финала, сможет начать карьеру кондитера в престижном ресторане. Мэри Берри и Пол Голливуд возвращаются в качестве судей, а соревнование вновь проводится на территории Уэлфорд-парка в графстве Беркшир. В первом испытании пекарям дается два часа на приготовление пирога с мадерой.