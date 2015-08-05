Menu
The Great British Bake Off (2010), season 6

Season premiere 5 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
В 6 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» двенадцать участников вновь борются за звание лучшего кулинара Соединенного Королевства. Значение имеет не столько «школа» и выучка конкурсантов, сколько их талант и фантазия. Никто из них прежде не занимался выпечкой на профессиональном уровне, но тот, кто продержится до финала, сможет начать карьеру кондитера в престижном ресторане. Мэри Берри и Пол Голливуд возвращаются в качестве судей, а соревнование вновь проводится на территории Уэлфорд-парка в графстве Беркшир. В первом испытании пекарям дается два часа на приготовление пирога с мадерой.

8.5
Rate 11 votes
8.6 IMDb
Cake
Season 6 Episode 1
5 August 2015
Biscuits
Season 6 Episode 2
12 August 2015
Bread
Season 6 Episode 3
19 August 2015
Desserts
Season 6 Episode 4
26 August 2015
Alternative Ingredients
Season 6 Episode 5
2 September 2015
Pastry
Season 6 Episode 6
9 September 2015
Victorian
Season 6 Episode 7
16 September 2015
Patisserie
Season 6 Episode 8
23 September 2015
Chocolate
Season 6 Episode 9
30 September 2015
The Final
Season 6 Episode 10
7 October 2015
