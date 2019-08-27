Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Great British Bake Off (2010), season 10

The Great British Bake Off season 10 poster
Kinoafisha TV Shows The Great British Bake Off Seasons Season 10

The Great British Bake Off 12+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 27 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
"The Great British Bake Off" season 10 description

В 10 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в качестве ведущих вновь возвращаются Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а судейские кресла занимают бессменные Пол Голливуд и Прю Лейт. В финале оказываются 13 пекарей вместо привычных 12, а это значит, что в одном из эпизодов жюри предстоит исключить сразу двух конкурсантов. Борьба за звание самого крутого пекаря Соединенного Королевства становится все более напряженной и суровой. В качестве фирменного испытания участники должны испечь фруктовый пирог оригинальной формы по своему выбору, причем со значительным количеством сухофруктов и щедрым украшением. И все это за два с половиной часа!

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
The Great British Bake Off List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Cake Week
Season 10 Episode 1
27 August 2019
Biscuit Week
Season 10 Episode 2
3 September 2019
Bread Week
Season 10 Episode 3
10 September 2019
Dairy Week
Season 10 Episode 4
17 September 2019
The Roaring Twenties
Season 10 Episode 5
24 September 2019
Dessert Week
Season 10 Episode 6
1 October 2019
Festival Week
Season 10 Episode 7
8 October 2019
Pastry Week
Season 10 Episode 8
15 October 2019
Patisserie Week - Semi-Final
Season 10 Episode 9
22 October 2019
The Final
Season 10 Episode 10
29 October 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more