В 10 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в качестве ведущих вновь возвращаются Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а судейские кресла занимают бессменные Пол Голливуд и Прю Лейт. В финале оказываются 13 пекарей вместо привычных 12, а это значит, что в одном из эпизодов жюри предстоит исключить сразу двух конкурсантов. Борьба за звание самого крутого пекаря Соединенного Королевства становится все более напряженной и суровой. В качестве фирменного испытания участники должны испечь фруктовый пирог оригинальной формы по своему выбору, причем со значительным количеством сухофруктов и щедрым украшением. И все это за два с половиной часа!