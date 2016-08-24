В 7 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» зрители в последний раз наблюдают любимый кулинарный проект в его привычном формате с участием Сью Перкинс и Мела Гедройца. Мэри Берри не появляется в кадре из-за тяжелой личной утраты, но озвучивает некоторые эпизоды за кадром. Для первого испытания новой дюжине начинающих пекарей дают два часа на приготовление пропитанного «влажного» пирога. Затем им предстоит решить техническую задачу с выпеканием двенадцати яффских пирожных с обезжиренным бисквитом и темперированным шоколадом всего за два часа. Причем на каждом из них должен появиться индивидуальный рисунок.