Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Great British Bake Off (2010), season 7

The Great British Bake Off season 7 poster
Kinoafisha TV Shows The Great British Bake Off Seasons Season 7

The Great British Bake Off 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 24 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
"The Great British Bake Off" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» зрители в последний раз наблюдают любимый кулинарный проект в его привычном формате с участием Сью Перкинс и Мела Гедройца. Мэри Берри не появляется в кадре из-за тяжелой личной утраты, но озвучивает некоторые эпизоды за кадром. Для первого испытания новой дюжине начинающих пекарей дают два часа на приготовление пропитанного «влажного» пирога. Затем им предстоит решить техническую задачу с выпеканием двенадцати яффских пирожных с обезжиренным бисквитом и темперированным шоколадом всего за два часа. Причем на каждом из них должен появиться индивидуальный рисунок.

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
8.6 IMDb
The Great British Bake Off List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Cake Week
Season 7 Episode 1
24 August 2016
Biscuit Week
Season 7 Episode 2
31 August 2016
Bread Week
Season 7 Episode 3
7 September 2016
Batter Week
Season 7 Episode 4
14 September 2016
Pastry Week
Season 7 Episode 5
21 September 2016
Botanical Week
Season 7 Episode 6
28 September 2016
Dessert Week
Season 7 Episode 7
5 October 2016
Tudor Week
Season 7 Episode 8
12 October 2016
Patisserie Week
Season 7 Episode 9
19 October 2016
The Final
Season 7 Episode 10
26 October 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more