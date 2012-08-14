В 3 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» съемки проходят в Харптри-Корт в Ист-Харптри, Сомерсет. В жюри сезона по-прежнему сидят Пол Голливуд и Мэри Берри, а эфир ведут Сью Перкинс и Мел Гедройц. На конкурс в этот раз подали заявки семь тысяч человек, из которых было выбрано двенадцать участников. Первым заданием конкурса становится приготовление любого «перевернутого торта», в котором начинка заливается тестом сверху. На это испытание у начинающих пекарей есть всего два часа. За это время они должны подготовить авторскую начинку, взбить пышный бисквит и умудриться не испортить его во время выпекания.