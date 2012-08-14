Menu
Season premiere 14 August 2012
Production year 2012
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
В 3 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» съемки проходят в Харптри-Корт в Ист-Харптри, Сомерсет. В жюри сезона по-прежнему сидят Пол Голливуд и Мэри Берри, а эфир ведут Сью Перкинс и Мел Гедройц. На конкурс в этот раз подали заявки семь тысяч человек, из которых было выбрано двенадцать участников. Первым заданием конкурса становится приготовление любого «перевернутого торта», в котором начинка заливается тестом сверху. На это испытание у начинающих пекарей есть всего два часа. За это время они должны подготовить авторскую начинку, взбить пышный бисквит и умудриться не испортить его во время выпекания.

8.5
Rate 11 votes
Cakes
Season 3 Episode 1
14 August 2012
Bread
Season 3 Episode 2
21 August 2012
Tarts
Season 3 Episode 3
28 August 2012
Desserts
Season 3 Episode 4
4 September 2012
Pies
Season 3 Episode 5
11 September 2012
Puddings
Season 3 Episode 6
18 September 2012
Sweet Dough
Season 3 Episode 7
25 September 2012
Biscuits
Season 3 Episode 8
2 October 2012
Patisserie
Season 3 Episode 9
9 October 2012
The Final
Season 3 Episode 10
16 October 2012
