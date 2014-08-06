Menu
Season premiere 6 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
В 5 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в Уэлфорд-парке в Беркшире соревнуются двенадцать новых участников. С этого сезона программа «переезжает» с канала BBC Two на BBC One и обретает еще больше поклонников по всему миру. Ведущими остаются Сью Перкинс и Мел Гедройц, однако начинаются съемки дополнительных материалов к проекту, которые комментирует в эфире комик Джо Брэнд. Участников по-прежнему судят мэтры британской кулинарии Пол Голливуд и Мэри Берри. Для первого конкурса участники должны всего за два с половиной часа испечь фирменный швейцарский рулет. Затем их ждет еще множество увлекательных пекарских испытаний.

Cake
Season 5 Episode 1
6 August 2014
Biscuits
Season 5 Episode 2
13 August 2014
Bread
Season 5 Episode 3
20 August 2014
Desserts
Season 5 Episode 4
27 August 2014
Pies and Tarts
Season 5 Episode 5
3 September 2014
European Cakes
Season 5 Episode 6
10 September 2014
Pastry
Season 5 Episode 7
17 September 2014
Advanced Dough
Season 5 Episode 8
24 September 2014
Semi-Final - Patisserie
Season 5 Episode 9
1 October 2014
The Final
Season 5 Episode 10
8 October 2014
