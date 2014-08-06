В 5 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в Уэлфорд-парке в Беркшире соревнуются двенадцать новых участников. С этого сезона программа «переезжает» с канала BBC Two на BBC One и обретает еще больше поклонников по всему миру. Ведущими остаются Сью Перкинс и Мел Гедройц, однако начинаются съемки дополнительных материалов к проекту, которые комментирует в эфире комик Джо Брэнд. Участников по-прежнему судят мэтры британской кулинарии Пол Голливуд и Мэри Берри. Для первого конкурса участники должны всего за два с половиной часа испечь фирменный швейцарский рулет. Затем их ждет еще множество увлекательных пекарских испытаний.