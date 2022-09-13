Menu
The Great British Bake Off (2010), season 13

The Great British Bake Off season 13 poster
Season 13

The Great British Bake Off 12+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 13 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 13 hours 48 minutes
"The Great British Bake Off" season 13 description

В 13 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» ведущий Мэтт Лукас объявляет о своем уходе и скором закрытии проекта, так что сезон становится заключительным. Он снимается в поместье Уэлфорд-парк в графстве Беркшир, недалеко от Ньюбери. Это место уже знакомо зрителям по сезонам 2014 и 2019 года. В качестве фирменного блюда новые участники должны представить на суд жюри 18 декоративных макарон «с изюминкой». Сложность заключается не только во вкусовых качествах, но и в дизайне этого десерта. Ведь, по заданию, макароны должны быть похожи на другие предметы – пуговицы, цветы, пули. Пекарям придется включить свою фантазию на полную мощность!

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
Cake Week
Season 13 Episode 1
13 September 2022
Biscuit Week
Season 13 Episode 2
20 September 2022
Bread Week
Season 13 Episode 3
27 September 2022
Mexican Week
Season 13 Episode 4
4 October 2022
Dessert Week
Season 13 Episode 5
11 October 2022
Halloween Week
Season 13 Episode 6
18 October 2022
Custard Week
Season 13 Episode 7
25 October 2022
Pastry Week
Season 13 Episode 8
1 November 2022
Patisserie Week
Season 13 Episode 9
8 November 2022
The Final
Season 13 Episode 10
15 November 2022
The Great Christmas Bake Off (S)
Season 13 Episode 11
24 December 2022
The Great New Year Bake Off (S)
Season 13 Episode 12
1 January 2023
