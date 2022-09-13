В 13 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» ведущий Мэтт Лукас объявляет о своем уходе и скором закрытии проекта, так что сезон становится заключительным. Он снимается в поместье Уэлфорд-парк в графстве Беркшир, недалеко от Ньюбери. Это место уже знакомо зрителям по сезонам 2014 и 2019 года. В качестве фирменного блюда новые участники должны представить на суд жюри 18 декоративных макарон «с изюминкой». Сложность заключается не только во вкусовых качествах, но и в дизайне этого десерта. Ведь, по заданию, макароны должны быть похожи на другие предметы – пуговицы, цветы, пули. Пекарям придется включить свою фантазию на полную мощность!